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壽終正寢》秘克琳神父、珍古德離世 醫揭延長健康壽命2大策略
〔健康頻道／綜合報導〕創辦蘭陽舞蹈團的秘克琳神父今（4）日離世，他與國際保育專家珍古德同為享壽91歲，並同樣於睡夢中辭世，真正「壽終正寢」。科博特診所院長劉博仁引述《刺胳針公共衛生》（The Lancet Public Health）期刊指出，28-59歲的發病率與死亡率正在異常上升，正面臨「健康壽命」比其父母親代縮短的危機。
劉博仁在臉書專頁分享，長期以來，我們總認為「老化」與「死亡」是銀髮族的課題。他引述期刊報導，相較於前代，年輕一代患上大腸癌、子宮內膜癌及膽道癌等17種癌症的風險顯著增加；同時，代謝性疾病（如肥胖、高血壓）與心理健康引發的「絕望之死」（如藥物濫用、自殺）也在侵蝕他們的壽命。這不僅是醫學警訊，更是社會公共衛生的集體喚醒。
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秘克琳與珍古德都以志業為今生奮鬥目標。秘克琳神父29歲來台傳福音，1966年成立蘭陽舞蹈團，並創立天主教蘭陽青年會，率舞蹈團突破外交困境到世界各國演出，宜蘭童玩節自1996年創辦以來，他更透過自身積累的深厚資源，協助邀請國際舞團到宜蘭演出；至於珍古德一輩子投身於國際保育工作，她在辭世前還積極準備巡迴演講，精神上始終保持熱忱，從未被身體老化打倒。
劉博仁表示，「庶民長壽醫學」的核心不在於昂貴的基因工程、細胞治療或者是抗衰老藥物干預，而是在於如何透過實證科學，將長壽轉化為人人可及的生活策略：
●心理韌性的建立：
現代人的死亡率上升，很大一部分源於心靈的潰散。社交連結與情緒調節是長壽的重要指標，這也是衛福部推動「青壯世代心理健康支持方案」的原因。
●預防優於治療的「阻抗醫學」：
傳統醫學是「病了才醫」，長壽醫學則是「不讓病發生」。青壯世代應提早部署，進行代謝風險管理，並重視睡眠對腦部毒素清除的重啟作用。
劉博仁強調，長壽不應只是「活得久」，更要「活得好」。青壯世代是社會的中流砥柱，也是實踐長壽科學最具投資報酬率的群體。從現在起，將健康壽命（Healthspan）視為人生的第一資產，我們才能在超高齡社會中，優雅且有尊嚴地老去。
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