健康網》私密處突小腫瘤 醫：可能是「假性菜花」

泌尿科醫師蘇信豪表示，假性菜花是良性的黏膜變異，就像身體上長了普通的痣。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我男友是不是在外面亂來？」有位少女說自己的私密處長了一顆顆突起物，嚇得緊急就醫；泌尿科醫師蘇信豪表示，那可能是「假性菜花」！

蘇信豪在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」表示，​前幾天診間來了一位紅著眼眶的年輕女孩，一坐下來就哽咽地說：「蘇醫師，我下面長了一顆顆奇怪的東西。但我只有他一個對象，是不是他在外面亂來，傳染『菜花』給我？」聽說兩人為此大吵了一架，正處於分手的邊緣。​經過仔細的檢查後，我請她先擦擦眼淚，並告訴她：「先別急著提分手！妳這不是性病，是『假性菜花』啦！」

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什麼是「假性菜花」？

蘇信豪表示，假性菜花在醫學上稱之為「前庭乳突瘤」（Vestibular Papillomatosis）。它不是性病，不會傳染，更與人類乳突病毒（HPV）無關！ 這單純是一種良性的黏膜變異，就像身體上長了普通的瘜肉或痣一樣正常。真假菜花怎麼分？蘇信豪說明簡單辨別方法：

​真正的菜花（尖銳濕疣）

​成因： HPV 病毒感染（屬於性傳染病）。

​外觀： 形狀不規則，像花椰菜一樣，表面粗糙。

​生長方式： 大小不一，常會融合、群聚生長，且具有傳染性。

​假性菜花（前庭乳突瘤）

​成因： 良性組織增生（非傳染病）。

​外觀： 呈現規則、對稱的排列，摸起來柔軟，顏色多為粉紅色（與周圍黏膜一致）。

​生長方式： 每顆突起都有「獨立的根部」，不會聚集成一大團。通常無症狀，僅少數人偶爾覺得有些微搔癢。

​蘇信豪總結， 感情建立在信任之上，面對私密處的未知症狀，恐慌與猜忌往往比疾病本身更傷人。若發現私密處有異常突起，最好的做法是「帶著另一半一起來找專科醫師評估」。

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