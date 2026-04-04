健康網》剖析王文洋、楊振寧這類物理男 駕馭爺孫戀有一套

物理男魅力無窮？從宏仁集團總裁王文洋（右圖）、諾貝爾物理學獎得主楊振寧（左圖）都同樣愛上與自己相差54歲的俏女郎，他們擁有嚴謹的邏輯、好奇心與創新思維，修成正果的一對對佳偶，實在令人稱羨。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕物理男魅力無窮？從宏仁集團總裁王文洋、諾貝爾物理學獎得主楊振寧都同樣愛上與自己相差54歲的俏女郎，他們擁有嚴謹的邏輯、好奇心與創新思維，修成正果的一對對佳偶，實在令人稱羨。不過，心理諮商師陳莉婷呼籲，別踩到戀愛地雷，若是跟到渣男或渣女，那遇人不淑而受傷的慘痛經歷，現實很殘酷。

根據中國媒體《中國青年報》報導，大多女生一聽男生是學物理，自覺與自己非來自同一個星球。物理學家擁有性感的大腦。對於眾多（80%）智商介於80-110之間的女生來說，一個物理系的優秀學生足以被稱作「天才」。

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物理學家最優秀的地方在於，他們的大腦絕不死板，是所有自然科學家中最有創造力、最具童心和最年輕的。一個學物理的人一定是好奇的，而好奇使人幽默、不凡及富有情趣。不過，他們一旦不愛了也是很絕情，像史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）成了漸凍人，但愛上照顧他的護理師，也是一腳把結髮妻子踢開。與這類天才型的人談戀愛，心理素質也要強大的，難免在退場時，傷痕累累。

根據「上醫預防醫學發展協會」發文，陳莉婷表示，不少人對於「沒有原因，就是忽然不愛了？」、「現在這樣不好嗎？你又怎麼了…」放不下。而這些情感上的創傷不僅會影響我們的生活品質，還可能讓我們對愛情失去信心。那麼，我們該如何避免這些情感雷區呢？以下6個建議，在愛淡了，能成功抽身：

1.提升自我價值感：

自信且自愛的人更能吸引真誠且尊重你的人。要切記，無論單身與否，你都是獨一無二且完整的，愛情並非是彌補自身不足的必須，但卻是能豐富自己且更加成長的催化劑。當你對自己有清晰的認識和自信心時，便不會輕易被外在的甜言蜜語所迷惑。

2.認清早期警訊：

在一段關係的初期，保持清醒並觀察對方的行為是非常重要的。如果對方總是忽冷忽熱、不尊重你的個人界限、或者頻繁撒謊，這些都可能是他/她不可靠的訊號，早日看破，就能早日自不必要的愛情苦海中脫身。

3.設定清晰的界限：

了解自己的底線和需求，並在關係中明確表達出來。明確地劃定界線，除了能確保自己在關係中不必藉由隱藏或犧牲自我來討好對方，也有助於雙方了解彼此需求進而摸索有效的溝通與相處方式。如果對方無法尊重你的界限，那麼這段關係可能並不適合你。

4.依賴信任的朋友和家人：

有時候，我們自己可能會因為情感上的迷霧而看不清事實。此時，朋友和家人的意見可以作為重要的參考，因為他們站在旁觀者的角度將更容易發現問題。親友，作為很可能是最愛並了解自己的群體，你不見得要完全採納他們的建議，但他們滿滿的愛與支持，將成為自己面對情感雷區的最佳後盾。

5.保持獨立性：

無論是在經濟上還是情感上，保持一定的獨立性可以讓你在關係中不至於失去自我。當你擁有自己的生活圈和興趣愛好時，不僅能適時地從關係中抽離以便冷靜思考現狀，更能透過社交與興趣獲得正向能量來更好地面對感情上的挑戰。

6.學會拒絕：

對於那些不符合你價值觀和需求的人，勇敢地說「不」。這不是自私，而是對自己負責任的一種表現。關係上適時的停損，不僅能避免自己跌入有毒的關係深淵，更是訓練自己將自身有限的能量精準分配給真正所愛之人，是有限生命、有限時間、有限空間、有限資源下的大智慧。

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