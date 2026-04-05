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健康網》買鮮乳前必看 研究：全脂牛奶可降血壓

2026/04/05 09:00

健康網》買鮮乳前必看 研究：全脂牛奶可降血壓

不少人為了健康，會購買低脂牛乳，沒想到食農專家韋恩提醒，全脂牛奶也能幫助降血壓。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過去多數人購買鮮乳時多會優先選擇「低脂」，但25年追蹤研究發現喝全脂牛奶對血管有保護效果。食農專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，過去都認為，為了心血管健康，要減少脂肪攝取，所以牛奶很多人都挑選低脂牛奶。

韋恩引用美國一篇長期的追蹤研究CARDIA，從 1985 年開始，招募 18～30 歲的年輕成人，一路追蹤到中年，整整 25 年、3,000 人以上。研究用心臟 CT 掃描評估「冠狀動脈鈣化（CAC）」的狀況，也就是冠狀動脈血管壁上沉積了鈣化斑塊、開始「石化硬化」的程度。這是預測未來心肌梗塞、狹心症風險的重要指標。結果出乎很多人意料：

全脂乳製品攝取越多：中年出現冠狀動脈鈣化的風險低 24%。

低脂／無脂乳製品：沒有保護效果。

所以保護效果，只出現在「全脂牛奶」，不是「低脂牛奶」。

目前研究認為可能有幾個原因：

1. 全脂牛奶含有短鏈脂肪酸，有助降血壓、減少發炎。

2. 製作低脂牛奶時，連脂溶性的保健成分（如維生素 K₂、共軛亞麻油酸）也一起去除了。

3 全脂牛奶的蛋白質、鈣、脂肪酸具有協同作用（科學界稱為「乳製品矩陣效應」）。

韋恩表示，這研究呼應更早之前，MESA 研究分析了 6,800 多名中高年美國人，同樣發現有喝牛奶的人，冠狀動脈鈣化嚴重度與惡化速度都明顯較低。CARDIA 研究的突破在於：從年輕就開始追蹤，補上了過去研究的空白。

韋恩表示，這研究成果與2026 年 1 月，美國膳食指南大改版同一方向，這份美國最新膳食指南正式建議攝取「包含全脂在內的無添加糖乳製品」，把全脂乳製品與魚類、堅果、橄欖油並列為健康脂肪來源。

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