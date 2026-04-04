叫了沒反應別當調皮 5歲前聽篩揪38％遲發性聽損

專家建議，學齡前兒童應接受聽力篩檢，及早發現異常，及早介入治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖拮取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕孩子叫了沒反應，不一定是調皮或專注力不足，可能是聽力出現問題。專家提醒，約有38％遲發性聽損兒童，是透過學齡前聽力篩檢才被發現，顯示若未建立完整篩檢機制，恐錯失黃金介入時機，影響語言與學習發展。

根據《2021年全球疾病負擔研究》，全球約有9千萬名5至19歲青少年受聽力損失影響，若未及早診斷，將衝擊語言發展、社交能力，甚至影響學習表現與未來競爭力。

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5歲的樂樂（化名）過去在幼兒園常被老師認為「不合群」、「叫了沒反應」，家長一度以為只是個性或注意力問題，直到接受學齡前聽力篩檢，才發現是分泌性中耳炎導致的傳導性聽損。經治療後聽力恢復，學習與互動表現也明顯改善。

「樂樂出生時其實通過新生兒聽篩，沒想到之後仍出現聽力問題。」家長表示。專家指出，這正是遲發性聽損的特性之一。研究也顯示，僅有約11％個案是由家長自行察覺，多數仍需仰賴專業篩檢才能及早發現。

台灣聽力語言學會暨中華民國聽力師公會全國聯合會理事長葉文英表示，兒童聽力損失原因多樣且不易察覺，常見包括分泌性中耳炎、慢性中耳炎與耳垢栓塞，多數其實可預防、可治療，但若延誤，將影響語言、認知與社交發展，甚至造成長期學習落差。

她建議，應建立從新生兒到學齡前的連續性聽力監測制度，特別是在4至5歲及入學前完成關鍵篩檢。其中，新生兒階段可透過自動聽性腦幹反應（aABR）進行初篩，但針對學齡前兒童，「純音聽力篩檢」才是評估聽力發展的黃金標準，可檢測不同頻率聲音的反應能力。

此外，由於兒童中耳積液發生率高，建議篩檢時同步進行鼓室壓力檢查，以全面掌握中耳功能，提升篩檢準確度。

葉文英強調，應推動學齡前聽力篩檢政策化，建立完整篩檢網絡，讓孩子在進入學校前即完成聽力評估，及早介入治療。配合世界衛生組織倡議「為所有兒童提供聽力保健」，從社區到校園建立完整防護網，才能避免孩子因聽力問題，而在學習起跑點就落後。

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