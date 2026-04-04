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健康 > 抗老養生 > 運動復健

肌少症補蛋白質還不夠 中醫揭傷脾胃4習慣、1湯品助養肌

2026/04/04 12:07

頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁推薦吃「山藥蓮子枸杞湯」，可養脾胃；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁推薦吃「山藥蓮子枸杞湯」，可養脾胃；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

〔記者羅碧／台北報導〕肌少症不只與老化或蛋白質攝取不足有關，中醫認為，若脾胃功能失調、營養吸收變差，也可能加速肌肉流失。

頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁指出，臨床常見四肢無力、肌肉消瘦、倦怠感等情形，多屬「脾氣虛弱」，與消化吸收功能不佳有關。

她說明，中醫所稱「脾為後天之本」，負責將飲食轉化為氣血並輸布全身，是維持體力與肌肉的重要來源。若「運化水谷」失常，會出現食慾差、易疲倦、消瘦、腹脹、排便偏軟等；若「運化水濕」失常，則可能出現虛胖、身體沉重、浮腫或腹瀉，常見於肌肉不結實、體脂偏高族群。

至於日常常見的傷脾胃習慣，宋宛蓁整理4大類型：

1.餐後不久又進食點心或飲料，讓腸胃長時間無法休息。

2.飲食時間與份量不規律。

3.蛋白質集中在單一餐次攝取，影響吸收利用。

4.過度攝取含糖飲料、生冷食物、加工食品及重口味醬料。

她建議，餐與餐之間應間隔5至6小時，至少4小時，讓腸胃有足夠休息時間；蛋白質應分次攝取，每餐約手掌大小，不宜集中一餐；飲食上以新鮮原型食物為主，主食可選擇十穀米搭配藜麥，並增加豆類及山藥、地瓜、南瓜等根莖類，有助養脾胃、改善體質。

若要透過食療調理，宋宛蓁推薦「山藥蓮子枸杞湯」。材料為山藥、蓮子適量、枸杞10克、生薑5片。作法為先將乾蓮子泡水2至3小時，與枸杞一同煮滾後轉小火，燉煮約25至30分鐘，待蓮子鬆軟後，加入山藥續煮5至8分鐘，最後以少量米酒與鹽調味即可。

她指出，山藥可補脾肺腎，蓮子有助補脾止瀉、養心安神，枸杞補肝腎，生薑則可溫胃散寒。不過山藥與蓮子屬澱粉類，食用時應適度減少主食攝取，避免熱量過多。

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