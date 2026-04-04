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孩子牙齒亂恐非長歪 醫：口呼吸影響臉型 訓練可改善

2026/04/04 11:34

孩子若睡覺用嘴巴呼吸，或常張口呼吸，恐影響顏面骨骼發育，導致臉型改變與牙齒擁擠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

孩子若睡覺用嘴巴呼吸，或常張口呼吸，恐影響顏面骨骼發育，導致臉型改變與牙齒擁擠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕不少家長發現孩子牙齒凌亂、咬合不正就急著尋求牙齒矯正；但醫師提醒，問題未必只在牙齒本身，可能從呼吸方式就已經出現偏差。臨床觀察顯示，若孩子長期鼻塞或過敏而習慣用嘴巴呼吸，恐影響顏面骨骼發育，導致臉型改變與牙齒擁擠。透過肌功能訓練從呼吸與口腔肌肉著手，有助改善發育條件，甚至降低後續矯正需求。

國泰醫院兒童牙科主任謝宗慈表示，兒童牙科除了關注蛀牙與牙齒排列，呼吸道健康同樣重要。當孩子長期以口呼吸為主，舌頭位置容易偏低，臉頰兩側肌肉過度用力，導致上顎骨受力不平衡，進而壓縮上顎骨發育，使牙弓變窄，下顎生長受限，後續恆牙萌發空間不足，就容易出現牙齒擁擠與咬合異常，甚至形成下巴後縮或臉型狹長等變化。

謝宗慈指出，許多家長單純以為是牙齒排列問題，其實背後與發育息息相關。若能及早發現孩子有口呼吸習慣，透過訓練導正為以鼻呼吸，並調整嘴唇閉合與舌頭位置，有助上下顎在成長過程中較為正常發育，牙齒排列也會隨之改善。

所謂肌功能訓練，並非傳統以矯正器施力移動牙齒，而是訓練呼吸、吞嚥與口腔肌肉的正確使用方式，建立穩定的口腔姿勢。孩子需要每天反覆練習嘴唇閉合、舌頭貼於上顎等動作，並搭配夜間配戴肌功能訓練裝置，長時間內化為習慣，才能發揮效果。

國泰醫院兒童牙科主任謝宗慈（右）拿著舌頭模型，告訴兒童舌頭正確的位置，兒童手上拿著鏡子確認舌頭正確的擺放與施力。（謝宗慈提供）

國泰醫院兒童牙科主任謝宗慈（右）拿著舌頭模型，告訴兒童舌頭正確的位置，兒童手上拿著鏡子確認舌頭正確的擺放與施力。（謝宗慈提供）

除了影響外觀與牙齒排列，口呼吸也會影響整體健康。謝宗慈表示，長期張口呼吸會使呼吸道較乾燥，增加細菌與病毒進入機會，也較容易出現磨牙、打呼等問題。當呼吸型態改善為鼻呼吸後，有家長回饋孩子睡眠品質提升，夜間較少翻來覆去，起床狀況也改善，白天專注力相對提升。

在介入時機方面，國外已有從幼兒時期開始進行相關訓練的經驗，但在台灣臨床上，多建議幼兒園大班至國小低年級開始較為適合，因為此時孩子配合度較高，也較容易建立正確習慣。謝宗慈指出，訓練並非只限兒童，成人同樣可透過調整呼吸與舌頭位置改善功能，只是對臉型外觀的改變較有限。

謝宗慈提醒，肌功能訓練屬於長期介入，通常需持續約1-2年，且高度仰賴孩子與家長配合。當口腔肌肉功能建立後，肌肉本身可成為維持牙齒排列的重要力量，有助降低未來牙齒再度凌亂的風險，也可能減少拔牙或進一步牙齒矯正及正顎手術的需求。

她也建議家長，平時可觀察孩子是否經常張口、睡覺用嘴巴呼吸，或長期鼻塞過敏與早晨鼻塞、流鼻水情形，以及是否出現牙齒擁擠、臉型變窄長或下巴後縮等變化。若有相關情況，應及早就醫評估，避免影響顏面發育與口腔健康。

謝宗慈醫師說明，「肌功能訓練」是訓練呼吸、吞嚥與口腔肌肉的正確使用方式，建立穩定的口腔姿勢。（謝宗慈提供）

謝宗慈醫師說明，「肌功能訓練」是訓練呼吸、吞嚥與口腔肌肉的正確使用方式，建立穩定的口腔姿勢。（謝宗慈提供）

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