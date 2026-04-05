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健康網》「壓力痘」顯示系統失衡 醫：別過度清潔

2026/04/05 21:56

健康網》「壓力痘」顯示系統失衡 醫：別過度清潔

皮膚科醫師蔡心妤表示，「壓力痘」從來不是單一原因，而是整個系統一起失衡的結果。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚科醫師蔡心妤在Thread「逆時韌性｜蔡心妤醫師的減法美學」說明，很多人以為壓力痘只是「最近太累」，或者是前一天沒洗乾淨。但從皮膚生理學來看，它從來不是單一原因，而是整個系統一起失衡的結果。

蔡心妤表示，當壓力大時，我們的身體會進入高警覺狀態。這時候，皮脂腺分泌通常會變得旺盛，毛孔更容易堆積油脂與角質；同時，免疫與發炎反應也會被放大。這就是為什麼，原本只是微微突起的小粉刺，在壓力期特別容易惡化成紅、腫、痛的痘痘。

蔡心妤提醒，壓力通常不會單獨出現，它常伴隨著熬夜、睡眠品質差、飲食節奏混亂，甚至因為看著臉上的痘痘感到焦慮，於是開始過度清潔、猛擦高濃度酸類、不自覺地用手摳抓。最後，往往不是單純的長痘痘，而是整張臉進入了「又油、又敏感、又反覆發炎」的脆弱狀態。

面對壓力痘，該怎麼辦？

蔡心妤表示，重點不只是「擦什麼靈丹妙藥」，而是先把皮膚從過度刺激裡拉回穩定。

清潔簡單：溫和洗淨，不追求洗到乾澀。

保養精簡：暫停猛烈的煥膚或高濃度活性成分，做好基礎保濕。

作息規律：盡可能讓身體感受不到「生存危機」。當皮膚沒有一直被推向失控，它才有機會慢慢安定下來。

哪些情況需要臨床評估

哪些情況需就醫？蔡心妤表示，如果痘痘反覆爆發、集中下顎口周，合併：月經不規則、突然變很嚴重、留下明顯色沉與凹疤，就不只是單純「壓力大」這麼簡單，需要進一步看診。

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