健康網》潤餅「花生粉」美味 醫：勿讓它傷肝

潤餅這一味最香，也可能最毒？雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒提醒，別讓清明美食變成肝臟殺手。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕潤餅這一味最香，也可能最毒？別讓清明美食變成肝臟殺手！雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，那個讓潤餅香氣瞬間升級的「花生粉」，如果選錯或放錯，裡面可能藏著致命的隱形威脅：黃麴毒素（Aflatoxin）。

卓韋儒表示，國際癌症研究機構 （IARC） 已將其列為 Group 1：對人類具致癌性 的物質。它具有極強的耐熱性，一般的加熱烹煮（如微波、水煮）根本無法去除毒性。台灣氣候高溫潮濕，花生製品一旦受潮發霉，就是黴菌的溫床。

請繼續往下閱讀...

卓韋儒提出「避險 3 招」，守護全家人的肝：

●視覺與嗅覺的第一道防線：花生粉如果顏色變深、出現結塊，或聞起來有「油耗味」、「霉味」，不要覺得可惜，直接丟掉！毒素是肉眼看不見的。

●拒絕來路不明的散裝：優先挑選有信譽的大品牌、包裝完整且標示清楚的產品。食藥署近年持續監控花生製品，選擇有檢驗合格標章的更安心。

●低溫、密封、防潮是關鍵：花生粉最怕濕與熱。開封後請務必密封並放進冰箱冷藏或冷凍。放在櫥櫃過節，就是在幫黴菌養小孩。

卓韋儒提醒： 特別是家中有慢性肝病、B型或C型肝炎帶原的朋友，黃麴毒素會與病毒協同作用，大幅提高肝癌風險，千萬不能大意！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法