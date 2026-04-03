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健康網》「保養攝護腺」爆買保健品 醫：千萬不要！
〔健康頻道／綜合報導〕內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，有人感覺尿尿變慢，動起「保養攝護腺」念頭，上網買了一堆標榜能壯陽、通尿管的昂貴保健食品，甚至還想去嘗試民間的「攝護腺按摩」？江佩璋呼籲千萬不要！「這不是機器零件，亂按亂補只會提早報廢。」
江佩璋表示，很多人一遇到下半身問題，就急著尋求偏方。錯誤的保養方式，反而會讓攝護腺發炎得更嚴重。
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江佩璋表示，攝護腺是一個非常敏感的腺體。網路上來路不明的補品，可能含有未標示的荷爾蒙，反而刺激細胞增生；而民間非醫療專業的「攝護腺排毒按摩」，如果力道不對或在急性發炎期按壓，會導致細菌擴散到血液中，引發致命的敗血症！
江佩璋建議：
1. 拒絕來路不明補品：除了醫學實證的南瓜籽、茄紅素外，勿亂吃偏方。
2. 絕對不亂做按摩：有排尿不適，請找泌尿科醫師，切勿嘗試坊間理療按摩。
3. 遠離辛辣與酒精：這兩者會讓攝護腺迅速充血腫脹，是日常保養的最大地雷。
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