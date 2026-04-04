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健康網》糖友怎麼吃水果？營養師提建議

2026/04/04 12:49

很多糖友常問「什麼時候吃水果比較好？餐前或餐後？」以及「兩餐間可以吃水果嗎？」營養師黃雅鈺提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

很多糖友常問「什麼時候吃水果比較好？餐前或餐後？」以及「兩餐間可以吃水果嗎？」營養師黃雅鈺提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕我國為水果王國，有相當多特色水果，但並不是所有人都適合吃。營養師黃雅鈺在臉書粉專「營養師Couple食記」表示，很多糖友很喜歡吃水果，常常問「什麼時候吃水果比較好？餐前或餐後？」以及「兩餐間可以吃水果嗎？」也常會疑惑聽到兩種不同的衛教說法，不知如何執行。

黃雅鈺表示，水果是屬於含醣食物，也有各種升醣指數（GI值）差異。但是對糖友來說，最重要的是份量的控制，而非僅看重升醣指數，低GI水果攝取過量，仍然會造成飯後血糖過高。黃雅鈺自己建議，餐後隨餐吃水果。為什麼建議餐後吃水果？

已經有許多證據支持進食順序對血糖的影響，糖友先吃蔬菜跟蛋白質（豆魚蛋肉），再吃碳水化合物（主食、水果），可使餐後血糖最高值下降40%，讓飯後血糖更穩定。

黃雅鈺表示，糖友通常都有固定餐次服藥或短效胰島素治療，來控制飯後血糖。控制目標為：飯前後血糖上升值控制在30~60間。因此也需將水果納入同一餐碳水化合物的份量計算，若飯後血糖仍超過標準（小於60），則需調整主食及水果份量。

餐後吃水果的好處是，讓藥物同步處理吃水果後所上升的血糖。使用短效胰島素者，也可以按照醫囑調增劑量，來處理水果提供的醣份，符合多數人餐後吃水果的飲食文化。

餐前真的完全不能吃水果？黃雅鈺表示，先攝取蔬菜及蛋白質，再攝取碳水化合物，是讓可飯後血糖更穩定。所以餐前吃水果，當然不是首選。但也不是完全不能這樣吃。

黃雅鈺表示，有些針對健康人的小樣本的研究指出，餐前吃水果會增加飽足感，而減少正餐熱量攝取。若要應用在糖友上的話，黃雅鈺建議盡量選擇選擇低GI 原型水果，例如：芭樂、奇異果、蘋果及小番茄等。水果份量控制在0.5份內（約小瓷碗半碗內），尤其要避免攝取各式果汁，同時需控制整餐碳水化合物總量及均衡性，並搭配量測餐前後血糖變化。若真的能控制在標準內就好。

餐間可以吃水果嗎？通常餐間需要進食的原因是：正餐無法攝取到足量，需靠餐間進食補足熱量的族群，例如：兒童、孕婦、高齡者。一般健壯的糖友，不建議餐間吃水果。避免增加餐間血糖的波動。若攝取餐間過量，也可能會影響下一餐的血糖。

若應用在孕婦、高齡者等糖友族群的話，黃雅鈺建議以低GI水果優先，水果份量控制在0.5份內（約小瓷碗半碗內）。並且搭配蛋白質食物攝取（若可再搭蔬菜更好）例如：水煮蛋、茶葉蛋、毛豆、無糖豆漿等。除了可以增加整體點心熱量外，也可以透過先進食蛋白質的進食順序。減少對下一餐血糖的影響。

黃雅鈺總結：

建議餐後隨餐吃水果，也需同時控制整餐的碳水化合物攝取量。

水果建議優先選擇低GI種類。

餐前或餐間吃水果可控制於0.5份，並搭配蛋白質食物攝取。

任何理論都無法適用於每個人狀況，建議要搭配自我血糖監測。

飲食調整的問題，請請教專業營養師意見。

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