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健康網》別被叮成紅豆冰 醫談防蚊液如何用
〔健康頻道／綜合報導〕高雄林政賢皮膚科診所皮膚專科醫師林昀萱在臉書專頁「調皮女醫皮膚專科林昀萱醫師」引用美國指引表示，自己時常遇到掃墓或是出遊回來被蚊子叮成紅豆冰的人。明明就有擦防蚊液了，為什麼還會被蚊蟲叮呢？林昀萱表示，你可能以為有用，其實早就失效了！林昀萱提醒，這些情況要重新補擦：
感覺被咬時：如果發現蚊蟲開始叮咬，就應該補擦，但不可超過產品標籤建議的每日最大使用次數。
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以下狀況會縮短防護時間，可能需提前補擦：游泳或碰水後、大量流汗後、天氣炎熱、高溫環境、激烈運動、衣物摩擦。
林昀萱表示，防蚊液只能保護塗抹部位周圍約 4 公分的範圍。常見遺漏部位：腳踝、腳背、耳後、後頸。另外，林昀萱提出其他塗抹防蚊液的注意事項：
只塗外露的皮膚，衣服遮住的地方不需要塗。
臉部不要直接噴，先噴在手掌再輕抹，避開眼睛、嘴巴，耳朵周圍可少量塗抹。
有傷口、發炎、紅腫的皮膚不要塗。
回到室內後，用肥皂洗掉皮膚上的防蚊液。
若需要同時擦防曬乳？林昀萱表示，先防曬、後防蚊，間隔讓防曬乳先吸收。DEET 可能讓防曬 SPF 降低約三分之一，出門記得補擦防曬。
林昀萱提醒兒童使用更要小心，她引用美國的防蚊液指引，提出3個家長一定要知道的事：不要讓孩子自己噴；先噴大人手，再幫他擦；小孩的手不要擦（會揉眼、放嘴）。
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