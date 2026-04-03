健康網》別被叮成紅豆冰 醫談防蚊液如何用

高雄林政賢皮膚科診所皮膚專科醫師林昀萱提出多項防蚊液的使用提醒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕高雄林政賢皮膚科診所皮膚專科醫師林昀萱在臉書專頁「調皮女醫皮膚專科林昀萱醫師」引用美國指引表示，自己時常遇到掃墓或是出遊回來被蚊子叮成紅豆冰的人。明明就有擦防蚊液了，為什麼還會被蚊蟲叮呢？林昀萱表示，你可能以為有用，其實早就失效了！林昀萱提醒，這些情況要重新補擦：

感覺被咬時：如果發現蚊蟲開始叮咬，就應該補擦，但不可超過產品標籤建議的每日最大使用次數。

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以下狀況會縮短防護時間，可能需提前補擦：游泳或碰水後、大量流汗後、天氣炎熱、高溫環境、激烈運動、衣物摩擦。

林昀萱表示，防蚊液只能保護塗抹部位周圍約 4 公分的範圍。常見遺漏部位：腳踝、腳背、耳後、後頸。另外，林昀萱提出其他塗抹防蚊液的注意事項：

只塗外露的皮膚，衣服遮住的地方不需要塗。

臉部不要直接噴，先噴在手掌再輕抹，避開眼睛、嘴巴，耳朵周圍可少量塗抹。

有傷口、發炎、紅腫的皮膚不要塗。

回到室內後，用肥皂洗掉皮膚上的防蚊液。

若需要同時擦防曬乳？林昀萱表示，先防曬、後防蚊，間隔讓防曬乳先吸收。DEET 可能讓防曬 SPF 降低約三分之一，出門記得補擦防曬。

林昀萱提醒兒童使用更要小心，她引用美國的防蚊液指引，提出3個家長一定要知道的事：不要讓孩子自己噴；先噴大人手，再幫他擦；小孩的手不要擦（會揉眼、放嘴）。

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