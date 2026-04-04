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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》清明不只潤餅 營養師談​草仔粿、紅龜粿與芥菜怎麼吃

2026/04/04 09:30

草仔粿、紅龜粿也是清明節常見的料理。（資料照、記者李容萍攝）

草仔粿、紅龜粿也是清明節常見的料理。（資料照、記者李容萍攝）

〔健康頻道／綜合報導〕​營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，在清明期間除了吃潤餅，也有吃芥菜與紅龜粿的習俗，並針對不同料理提出衛教建議。

​潤餅（春捲）

曾建銘表示，潤餅注意熱量地雷！裡頭的「花生粉和糖粉」如果灑太多，不只熱量爆表，糖分過量還容易導致腸道老化。

小叮嚀：

花生糖粉「減半」。

多包點高麗菜、豆芽菜，增加膳食纖維跟飽足感。

吃完記得多喝水，幫助膳食纖維軟化腸胃。

想減輕負擔的朋友，也可以改吃熱量更低的「越式春捲」。

​草仔粿、紅龜粿

曾建銘表示，這兩款傳統粿類真的很好吃，但皮都是「糯米」做的。

小叮嚀：

糯米性質軟黏，非常容易消化不良、產生脹氣，甚至會增加胃酸分泌！大家拜完千萬不要因為捨不得就一口氣吞好幾顆，淺嚐即止，或是跟家人切塊分食才是聰明又護胃的吃法喔！

​水煮蛋

水煮蛋絕對是曾建銘推薦的清明好物！它擁有最優質的蛋白質，吸收率極高，而且沒有額外添加的油跟糖，吃下去對身體零負擔。

​芥菜飯

曾建銘表示，芥菜含有豐富的維生素與抗氧化物質，把芥菜拌進飯裡，能增加膳食纖維的攝取，比起光吃白飯健康許多！

清明時節大家都在吃潤餅，營養師曾建銘說明潤餅的營養。（記者劉曉欣攝）

清明時節大家都在吃潤餅，營養師曾建銘說明潤餅的營養。（記者劉曉欣攝）

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