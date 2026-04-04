健康網》減肥別只看腰圍 醫：內臟脂肪才是大敵！降低4招

減肥只看腰圍？你可能忽略了最危險的敵人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕減肥只看腰圍？你可能忽略了最危險的敵人。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」表示，權威心臟期刊 JACC 研究指出：心包油的程度與心衰竭的嚴重度成正比。心包油恐釀心臟衰竭風險愈高。

楊智鈞表示，自己進行心臟手術的時候，往往發現有些心衰竭很厲害的患者，或是血管堵塞很厲害的患者，那個胸腔一打開，心臟外面都包了一層厚厚的油。

請繼續往下閱讀...

為什麼內臟脂肪比皮下脂肪更危險？楊智鈞表示，皮下脂肪像「定存」，安靜地待在皮膚下面，頂多影響外觀。但內臟脂肪像「高利貸」，會不斷釋放發炎物質進入血液，導致：胰島素阻抗（糖尿病前兆）、血管發炎、動脈硬化、三高惡化、 心肌梗塞、中風。「它不只讓你胖，還會讓你生病。」

內臟脂肪不只在肝臟

楊智鈞表示，內臟脂肪有三大堆積區域：

肝臟：最常聽到的脂肪肝，但這只是冰山一角。

心臟周圍（Pericardial Fat）：身為心臟外科醫師，楊智鈞曾在打開胸腔後，看到整顆心臟被一層厚厚的油包住。

2021 年發表在《美國心臟病學會期刊》（JACC） 的研究，追蹤了近 7,000 人，發現：

• 心臟周圍脂肪多的女性，心衰竭風險增加 2 倍

• 男性增加 50%

胃大網膜：這是腹腔裡一大片像圍裙一樣的組織，也是內臟脂肪最愛堆積的地方。很多「肚子大但四肢瘦」的人，油就藏在這裡。

所幸，楊智鈞表示，身體會優先消耗內臟脂肪。所以減肥初期，你可能覺得腰圍沒變、體重沒掉，但其實內臟脂肪已經在減少。

如何降低內臟脂肪？最後楊智鈞提出解方。

飲食：減少精緻糖和碳水，這是內臟脂肪的主要來源。

運動：有氧運動對消除內臟脂肪特別有效。

藥物：某些降血糖、降血脂藥物可以輔助減少內臟脂肪。

強迫溶解（清庫存）：如果能把體脂和血脂壓到極低，身體就會被迫動用內臟脂肪的「庫存」。當血液裡的油被清乾淨，內臟裡囤積的油就會被迫釋放出來代謝掉。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法