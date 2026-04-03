健康網》40歲工程師「少量多餐」竟三高 醫談修復時機

潤生復健科診所院長王竣平表示，當病人開始拉開進食時間（12～16小時空腹），血糖開始穩定、內臟脂肪下降，精神反而變好。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家希望有更健康的身體，不過潤生復健科診所院長王竣平在臉書粉專「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」提到一個案例：一位40多歲的工程師，他很認真地說：「醫師，我已經很養生了，我一天吃五餐，血糖都很穩。」該個案有三高、腹部脂肪厚、肝指數高。

​王竣平表示，美國有將近88%的人處在「代謝失調」狀態：也就是高血壓、高血糖或膽固醇異常；幾乎是每10個人，就有9個人。台灣也有2-3成。​王竣平表示，「身體的修復，不是在吃進去的時候發生。是在你願意空出時間的時候，才開始。」

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​王竣平表示，進食的時候身體在處理外來的東西。你停下來的時候，它才開始整理自己。​過去40年，人類平均每天「多」攝取約500大卡；人體一直進食，身體會解讀為：「現在資源很多，我要囤積、我要成長。」但當你拉開進食間隔，它會切換另一種策略：「環境變化了，我要修復、我要優化、我要撐得更久。」

體內有一群「衰老細胞」（senescent cells）；不分裂、不死亡，但持續釋放發炎訊號；愈多慢性發炎愈高，心血管疾病、糖尿病、自體免疫問題就越容易出現。這種狀態有個名字：發炎性衰老（inflamm-aging）。

​而當你進入斷食狀態，身體會啟動一個關鍵機制：自噬作用（autophagy）。細胞開始進行「全面清理」，老舊蛋白質、壞掉的粒線體，被拆解、回收、再利用。

​王竣平表示，在復健門診，有一群病人其實很典型：影像檢查沒有明顯問題，但全身這裡痛、那裡緊。​很多時候，問題不在結構，而是在身體長期處於低度發炎狀態。當發炎沒有被關掉，肌肉修復會變慢、筋膜變得敏感，一點點負荷，就容易變成長期的不舒服。​

​很多人從小被教導：少量多餐比較健康。但從代謝角度來看，這更接近一種長期維持高胰島素的狀態。當胰島素一直高，身體就沒有機會切換模式。而胰島素一高，身體就只能「儲存能量」。

​近年經常看到一種狀況，吃得很規律，但代謝越來越差。反而當病人開始拉開進食時間（12～16小時空腹），血糖開始穩定、內臟脂肪下降，精神反而變好。

​近年醫學界把阿茲海默症稱為「第三型糖尿病」，代表大腦對葡萄糖的利用出現問題。​當進入斷食狀態，脂肪會被轉換為「酮體」，而大腦可以直接使用這種能量。很多人在這個狀態下會感覺思緒更清楚、專注力更穩定。​

當血糖波動大，很多人的動作控制會變差，核心穩定度下降，容易出現代償。反而在進食間隔拉開、能量穩定的時候，動作的精準度會變好，訓練效果也更容易出來。

​但是並非所有人都適合「斷食」，有些族群需要特別小心：孕婦、哺乳期、體脂過低者、長期高壓族群。另外，有一類人稱為「瘦體高反應者」（Lean Mass Hyper-responders），這類人的BMI正常或偏低、體脂率低且積極運動，在低碳或斷食狀態下，低密度膽固醇（LDL）可能顯著上升。比較安全的做法是循序漸進：先從12小時開始，再拉到14小時，最後才考慮16小時。

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