自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》愛護攝護腺！網紅醫：哈佛研究 多射精遠離癌症

2026/04/03 21:30

男性有沒有定時「清槍」，關係你的攝護腺健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

男性有沒有定時「清槍」，關係你的攝護腺健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕男性要注意，有沒有定時「清槍」，關係你的攝護腺健康。在日本執業的網紅醫持田蔵在擁有2.8萬位訂閱者的頻道說明「射精次數」與攝護腺癌大有關係；並引用哈佛大學的高信度研究數據指出，若能達到1個月射精21次，可降低攝護腺癌風險。該影片獲得高達81萬次點閱。

持田蔵表示，「射精次數越多，攝護腺癌風險越低」並且引用哈佛大學發表在《JAMA》（美國醫學會雜誌）的研究。該研究追蹤了近 3 萬人長達 18 年，結果顯示：每月射精 21 次以上，可降低攝護腺癌風險達 33%。對比效果： 這比每天散步 30 分鐘（降低 10%）或多吃蔬菜（降低 7%）的效果還要顯著。

為什麼射精能預防攝護腺癌？持田蔵提出了三個可能的原因：

●排出廢物： 攝護腺液若長期堆積，可能會因氧化壓力（Oxidative Stress）受損。射精能將舊的攝護腺液與潛在致癌物質排出。

●荷爾蒙調節： 射精有助於活化睪固酮與生長激素，維持體內荷爾蒙環境的穩定。

●改善血流： 勃起與射精能顯著增加骨盆腔的血液循環，改善攝護腺周邊的環境。

但並非所有男性都做得到這目標；考慮到現實體力與國情差異，持田蔵根據其他醫學文獻，提出了各年齡層的「建議次數」：

●40 多歲： 每月 12-18 次（目標 15 次）。

●50 多歲： 每月 8-12 次（目標 10 次）。

●60 多歲以上： 每月 6-10 次（目標 8 次）。

除了射精頻率，醫師也提醒以下習慣會提高攝護腺癌風險，應盡量避免：

●過量攝取動物性脂肪： 特別是加工肉品（香腸、培根）和油膩的肉類。建議改吃赤身肉（瘦肉）、魚類或大豆蛋白。

●運動不足： 肥胖會增加風險。建議每週進行 3 次以上、總計 150 分鐘的運動。注意：散步時速需達 6 公里以上才較有預防效果。

●慢性壓力： 長期壓力會導致壓力荷爾蒙（皮質醇）升高，抑制免疫力。建議透過冥想、瑜珈或「強者姿勢（Power Pose）」來紓壓。

吸菸： 吸菸者患攝護腺癌後的死亡率比非吸菸者高出 61%。

持田蔵強調，適度的射精不僅對攝護腺健康有益，還能調節自律神經、降低壓力、改善心理健康。 醫師建議男性應建立良好的生活習慣（減脂、運動、戒菸、紓壓），並維持適當的射精頻率，以維持長期的健康與活力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中