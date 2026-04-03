健康網》愛護攝護腺！網紅醫：哈佛研究 多射精遠離癌症

男性有沒有定時「清槍」，關係你的攝護腺健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕男性要注意，有沒有定時「清槍」，關係你的攝護腺健康。在日本執業的網紅醫持田蔵在擁有2.8萬位訂閱者的頻道說明「射精次數」與攝護腺癌大有關係；並引用哈佛大學的高信度研究數據指出，若能達到1個月射精21次，可降低攝護腺癌風險。該影片獲得高達81萬次點閱。

持田蔵表示，「射精次數越多，攝護腺癌風險越低」並且引用哈佛大學發表在《JAMA》（美國醫學會雜誌）的研究。該研究追蹤了近 3 萬人長達 18 年，結果顯示：每月射精 21 次以上，可降低攝護腺癌風險達 33%。對比效果： 這比每天散步 30 分鐘（降低 10%）或多吃蔬菜（降低 7%）的效果還要顯著。

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為什麼射精能預防攝護腺癌？持田蔵提出了三個可能的原因：

●排出廢物： 攝護腺液若長期堆積，可能會因氧化壓力（Oxidative Stress）受損。射精能將舊的攝護腺液與潛在致癌物質排出。

●荷爾蒙調節： 射精有助於活化睪固酮與生長激素，維持體內荷爾蒙環境的穩定。

●改善血流： 勃起與射精能顯著增加骨盆腔的血液循環，改善攝護腺周邊的環境。

但並非所有男性都做得到這目標；考慮到現實體力與國情差異，持田蔵根據其他醫學文獻，提出了各年齡層的「建議次數」：

●40 多歲： 每月 12-18 次（目標 15 次）。

●50 多歲： 每月 8-12 次（目標 10 次）。

●60 多歲以上： 每月 6-10 次（目標 8 次）。

除了射精頻率，醫師也提醒以下習慣會提高攝護腺癌風險，應盡量避免：

●過量攝取動物性脂肪： 特別是加工肉品（香腸、培根）和油膩的肉類。建議改吃赤身肉（瘦肉）、魚類或大豆蛋白。

●運動不足： 肥胖會增加風險。建議每週進行 3 次以上、總計 150 分鐘的運動。注意：散步時速需達 6 公里以上才較有預防效果。

●慢性壓力： 長期壓力會導致壓力荷爾蒙（皮質醇）升高，抑制免疫力。建議透過冥想、瑜珈或「強者姿勢（Power Pose）」來紓壓。

吸菸： 吸菸者患攝護腺癌後的死亡率比非吸菸者高出 61%。

持田蔵強調，適度的射精不僅對攝護腺健康有益，還能調節自律神經、降低壓力、改善心理健康。 醫師建議男性應建立良好的生活習慣（減脂、運動、戒菸、紓壓），並維持適當的射精頻率，以維持長期的健康與活力。

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