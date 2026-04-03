研究：鼻腔拭子檢測 有助早期發現阿茲海默症

研究發現，鼻腔拭子檢測或有助阿茲海默症早期發現。圖為示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕阿茲海默症影響著全世界數百萬人，但在早期階段最難發現。美國1項研究發現1項有助揭示疾病的早期生物學跡象，甚至在記憶和思維問題出現之前就發現疾病；而要採集這些跡象，只要靠1個簡單的門診鼻腔拭子即可採到。此研究發表在《自然通訊》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國杜克大學健康中心的研究團隊，使用柔軟拭子插入參與者鼻腔深處收集神經細胞和免疫細胞，接著對這些細胞進行分析，以確定哪些基因處於活躍狀態，了解大腦中發生的各種過程，並區分早期或已確診阿茲海默症的個體與沒有該疾病的人。

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研究團隊總共分析22名參與者的樣本，追蹤數十萬個細胞中數千個基因的活動，最終產生了數百萬個數據點（data points）。此檢測方法能夠檢測到神經細胞和免疫細胞的早期變化，包括那些檢查顯示阿茲海默症跡象但尚未出現症狀的人。

基於鼻腔組織的綜合基因評分，能夠以約81%的準確率區分早期和臨床阿茲海默症患者與健康個體。

目前用於檢測阿茲海默症的血液檢測通常只能檢測到疾病後期出現的標記。相較之下，這種鼻腔檢測方法可以測量活體神經細胞和免疫細胞的活性，從而更直接地觀察到與疾病相關的變化，並有可能更早地識別出高風險族群。

研究團隊表示，此研究希望能夠在阿茲海默症早期就確診，在大腦損傷累積之前就進行檢測，以盡早進行治療。

研究團隊強調，人們對阿茲海默症的了解，大多來自於屍檢組織。現在團隊可研究活體神經組織，為診斷和治療開闢新的可能性。

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