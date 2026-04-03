健康網》甲狀腺亢進影響孕婦？ 醫：沒控制的最危險

甲狀腺亢進對於懷孕是否有影響？婦產科醫師蘇怡寧表示，「控制不住的甲亢才叫危險。」示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕甲狀腺亢進，對於懷孕，是否有影響？婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，過去擔任住院醫師時，經常看到甲狀腺亢進導致一來就是甲狀腺風暴甚至合併子癇前症的孕媽咪。「應該是隨著醫療照護的時代進步了吧，這幾年這麼嚴重的狀況已經很少見了。」

蘇怡寧表示，自己會告訴遇到甲狀腺功能亢進的媽咪，真的不用自己嚇自己。因為，控制不住的甲亢才叫危險。

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蘇怡寧表示，有在追蹤治療的甲亢，其實就只是懷孕過程中的一個插曲。很多人最擔心的是藥物。在懷孕初期，PTU 常常會是優先考慮的選擇；真正要注意的不是吃藥會不會怎樣，而是該治療的時候不治療。因為控制不好的甲亢，確實會增加流產早產子癇前症胎兒生長問題甚至甲狀腺風暴的風險。

至於甲狀腺功能低下，蘇怡寧表示，在孕期也一樣要注意。只是它的症狀像疲倦便秘體重增加等等，跟懷孕本身的表現太像了；一不小心就很容易被忽略。但甲狀腺素對胎兒早期腦部發育很重要，所以如果真的低下，該補充甲狀腺素的時候，千萬不要拖。

所以不管是亢進還是低下，在現代醫學的照護下，基本上問題都不大。就怕你沒有發現然後沒有定期的追蹤治療。

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