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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

清明節別亂補！醫曝7大養生地雷 「養肝健脾」才是重點

2026/04/03 13:36

中醫師指出，清明為肝氣旺盛時期，若調養不當易出現疲倦、失眠與過敏。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

中醫師指出，清明為肝氣旺盛時期，若調養不當易出現疲倦、失眠與過敏。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕清明時節氣候多變，中醫師指出，清明為肝氣旺盛時期，若調養不當易出現疲倦、失眠與過敏。建議避免過度進補與情緒波動，搭配規律作息、清淡飲食與適度運動，才能順利銜接春夏，維持健康狀態。

馬光中醫診所醫師林姸余指出，臨床觀察發現，春季常見不適以呼吸道疾病為主，包括過敏性鼻炎、感冒、扁桃腺炎、支氣管炎及肺炎等，同時關節炎、氣喘及部分精神身心疾病也容易復發。此外，濕氣與花粉交互影響，易引發眼睛、鼻子與皮膚過敏，甚至出現水腫、腸胃功能不佳、腹脹或腹瀉等問題。若再加上壓力大，可能形成「肝旺脾虛」，導致疲倦、情緒不穩等「春睏」現象。

林姸余說，從中醫角度來看，春氣通於肝，清明正是肝氣最旺的時候，若情緒起伏大或壓力過高，容易出現煩躁、失眠、胸悶、頭痛等症狀，甚至可能影響血壓與心血管健康。因此養生重點應放在「調肝降火、健脾祛濕」。

在飲食方面，建議定時定量，避免暴飲暴食與高油、高辣食物，以免助火生濕或傷脾胃，可多攝取百合、菠菜、山藥等食材，有助柔肝養肺與健脾利濕。林姸余也提醒，應避免所謂「發物」，如麻辣火鍋、炸物與羊肉等，以降低誘發發炎或上火的風險。

日常保健方面，玫瑰花茶被視為清明時節的養生良方。其具有疏肝解鬱、促進血液循環與舒緩情緒的效果，特別適合壓力大或情緒起伏明顯者。不過她提醒，體質偏燥熱或發燒者不宜過量飲用，孕婦也應先諮詢醫師。

除了飲食調整，穴位按摩與泡腳也能幫助身體調節。建議可按壓內關穴、太衝穴疏肝理氣，搭配中脘穴與陰陵泉穴改善消化與濕氣；每日以約45°C溫水泡腳，或加入艾葉，有助促進循環、改善睡眠並驅寒祛濕。

玫瑰花茶可幫助舒緩情緒與壓力。（馬光中醫提供）

玫瑰花茶可幫助舒緩情緒與壓力。（馬光中醫提供）

運動方面則以和緩活動為主，如健走、瑜伽或八段錦，有助氣血流通與穩定情緒。林姸余強調，春季養生應順應自然，不宜過度進補。

此外，中醫也整理出春季常見7大養生誤區，包括濫用清熱藥物、穿衣過度或不足、過度嗜睡、飲食過酸過辣、未調整保養品、長時間不出門，以及情緒起伏過大等。醫師提醒，這些習慣都可能影響身體調節，反而增加生病風險。

林姸余強調，清明養生的核心在於順應節氣，透過調整飲食、規律作息、適度運動與穩定情緒，才能讓身體順利從春天過渡到夏季，為全年健康打下良好基礎。

穴位按摩可改善消化與情緒不穩。（馬光中醫提供）

穴位按摩可改善消化與情緒不穩。（馬光中醫提供）

中醫師林姸余提醒，春季應重視養肝與健脾。（馬光中醫提供）

中醫師林姸余提醒，春季應重視養肝與健脾。（馬光中醫提供）

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