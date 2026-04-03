GSK流感疫苗變色遭停用 食藥署限26日前交報告

3月26日1劑GSK流感疫苗出現混濁物遭停用，剩餘同批2642劑疫苗全面回收封存。（疾管署提供）

〔記者羅碧／台北報導〕日前GSK流感疫苗特定批號出現混濁情形，食藥署表示，廠商已於接獲通知後2日內回報初步清查結果，該批號疫苗已接種54萬5280劑，目前未接獲其他類似通報，且出廠及封緘檢驗均符合規格；至於變色原因，仍待進一步調查釐清，並已要求廠商在4月26日前提交完整報告。

食品藥物管理署藥品組組長林意筑表示，食藥署於3月26日接獲疾病管制署通報，發現荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）流感疫苗特定批號（AFLUA915AA）疑似出現沉澱或混濁情形，該情況是在接種前檢視時發現，並未提供施打。

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食藥署指出，基於審慎原則，已建議同批號疫苗預防性暫時停用，並進行回收封存及全面清查，目前未接獲其他批號或同批號出現類似通報。依藥品不良品處理機制，已要求廠商提出清查結果、原因分析及預防矯正措施。

回顧事件經過，疾管署是在3月26日接獲新北市衛生局通報，轄內診所在疫苗接種前例行檢視時，發現1劑GSK流感疫苗呈白色混濁，經判定為不良品後即未施打。該批號疫苗尚有2642劑未使用，分布於14縣市，已全面暫停使用，並封存回收。

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