健康網》你知道NSAIDs嗎？醫：止痛藥對特定患者危險

最近大批網友討論NSAIDs（非類固醇消炎止痛藥）；心臟科醫師陳柏菘表示，對特定族群，這類藥物是很危險的。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕心臟科醫師陳柏菘在臉書粉專「心臟血管外科 陳柏菘醫師」表示，最近Threads 上關於 NSAIDs（非類固醇消炎止痛藥） 的討論非常熱烈。陳柏菘常在門診遇到患者抗凝血指數異常，細問之下才發現：「醫師，我前幾天感冒吃了綜合感冒藥」或是「我最近去診所拿了止痛藥來吃。」

對於一般人來說，NSAIDs 是止痛良藥；但對於長期服用抗凝血劑、心衰竭或腎功能不全的患者，這類藥物可能藏著致命風險。

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為什麼心血管患者要特別小心 NSAIDs？

NSAIDs（常見如 Ibuprofen、Naproxen、Diclofenac 等）不只是止痛，它會影響全身的生理平衡：

1. 與抗凝血劑（如 Warfarin、NOAC）的出血風險：許多換瓣膜或心房顫動的患者需長期服用 Warfarin。NSAIDs 會抑制血小板功能，並損傷胃黏膜。兩者併用會大幅增加 胃出血、消化道潰瘍 的機率，嚴重時甚至會導致大出血。

2. 加重心臟負擔與血壓失控：NSAIDs 會引起水鈉滯留（身體容易水腫），這對心衰竭患者來說是巨大的負擔，可能導致呼吸喘加劇、血壓升高；對冠狀動脈疾病的患者，甚至可能增加心肌梗塞的風險。

3. 腎功能受損的風險：心臟與腎臟是「生命共同體」。NSAIDs 會減少腎臟血流量。對於原本腎功能就處於邊緣，或是正在服用 ACEI/ARB 類降壓藥 的患者，併用 NSAIDs 容易誘發急性腎損傷。

陳柏菘建議，NSAIDs在大多數情況下都是很好的藥物，如果您有心血管疾病史，止痛時請記住以下原則：

• 首選Acetaminophen： 對於多數輕微疼痛，Acetaminophen不影響凝血功能，也不傷腎，相對安全。

• 主動告知用藥史： 看診（不論是牙科、骨科）或去藥局買藥時，務必主動說：「我有在吃 Warfarin或抗凝血劑」或「我有心臟病」。

• 外用取代口服： 若是肌肉痠痛，優先使用痠痛貼布或藥膏，減少全身性的藥物吸收。

• 切勿自行加藥： 很多感冒藥水或複方止痛藥都含有 NSAID 成分，服用前請務必諮詢醫師或藥師。

心臟手術後的照護是長期的，其中的確有許多生活細節需要注意，服用藥物與健康食品前先與醫師討論，共同維護心血管健康。

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