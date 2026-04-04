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健康網》瘦不下來恐「瘦體素阻抗」營養師6建議：減少精緻糖

2026/04/04 06:28

很多人想問自己「一直瘦不下來，為什麼？」可能不是吃太多。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

很多人想問自己「一直瘦不下來，為什麼？」可能不是吃太多。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師廖欣儀在臉書「欣儀的營養聊天室」表示，很多人想問「我一直瘦不下來，為什麼？」廖欣儀表示，可能不是吃太多，而是瘦體素阻抗。廖欣儀表示，自己收到很多個案詢問：「我已經吃很少了，為什麼還是一直想吃？」這很可能不是意志力的問題，而是你的身體聽不懂飽足訊號。

廖欣儀表示，瘦體素（Leptin）是由脂肪細胞分泌的荷爾蒙，主要負責傳遞兩個重要訊號給大腦：我已經吃飽了；可以開始消耗能量。

正常情況下，它就像一個煞車系統，提醒我們停止進食、維持體重平衡。問題是，當身體長期失衡時，會出現瘦體素阻抗的現象。就是瘦體素很多，但大腦收不到訊號。

為什麼會瘦體素阻抗？廖欣儀表示，這不是單一原因造成的，而是生活型態長期累積的結果：

1.精緻糖、手搖飲攝取過多。

2.長期壓力大（皮質醇偏高）。

3.睡眠不足。

4.體脂過高（特別是腹部脂肪）。

5.慢性發炎。

當身體長期處在這些狀態，大腦就會開始忽略飽足訊號，也就是你明明吃飽了，卻還是覺得餓。很多人第一個反應是：那我就再吃少一點，但這其實會讓情況更糟。因為當你長期吃太少，瘦體素反而會下降，身體會進入節能模式，更容易囤脂、更難瘦。

廖欣儀提出真正有效的6個調整方向：

1. 穩定血糖：減少精緻糖、含糖飲料，每餐搭配蛋白質與膳食纖維，讓身體不再一直發出「想吃」的訊號。

2. 睡眠品質優先：睡眠不足會讓瘦體素下降，同時讓你更容易想吃甜食。睡不好，控制食慾也會變得非常困難。

3. 降低慢性發炎：多攝取原型食物、蔬菜，減少加工食品。發炎下降，荷爾蒙訊號才會正常。

4. 增加肌肉量：透過重量訓練與核心訓練，提升代謝能力，幫助身體回到穩定燃脂狀態。

5. 蛋白質與好脂肪要吃夠：蛋白質能增加飽足感；Omega-3脂肪酸有助於降低發炎，讓瘦體素訊號更順暢。

6. 減少一直吃的習慣：頻繁進食會讓身體長時間處在胰島素偏高狀態，反而干擾飽足訊號，可適度拉開用餐間隔（三到四小時）並細嚼慢嚥，讓瘦體素有時間發揮作用，提升飽足感。

廖欣儀表示，很多人以為自己很愛吃，但其實不一定；可能是你的身體已經失去正常的調節能力。當荷爾蒙訊號失衡，再怎麼努力克制都會很辛苦。所以我們應把重點放在調整健康體質，而不是為了減肥節食不吃。用健康正確的飲食，調整為健康體質，不僅能獲得健美的外表，還可以獲得抗癌體質。

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