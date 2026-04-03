清明濕氣重傷脾、擾肝 中醫：女性易白帶多、經痛加劇

頤鳴堂中醫診所中醫師周宗翰提醒，清明時節濕氣重，女性婦科問題易加劇，應把握調養關鍵期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕隨著清明節氣到來，氣候由春寒轉為濕暖，環境濕度上升。中醫師指出，「濕為陰邪，易傷脾陽」，加上春季肝氣旺盛，若肝氣鬱結或過旺，恐影響脾胃運化，導致濕氣內生，女性更容易出現白帶增多、經痛加劇及經期不規則等婦科問題。

頤鳴堂中醫診所中醫師周宗翰表示，清明時節肝氣較旺，但若情緒壓力大、作息不規律，容易造成肝氣鬱結，進一步影響脾胃功能，使體內濕氣累積。當濕氣下注至胞宮，常見症狀包括：白帶量多、色黃黏稠、異味明顯，甚至陰部搔癢等；若濕邪阻滯氣血，也可能導致經血排出不順，引發經痛或經期延長。

請繼續往下閱讀...

臨床觀察發現，不少女性在清明前後婦科困擾明顯加重，尤其是本身體質偏濕、久坐少動，或偏好甜食、油炸食物者，更容易誘發或惡化相關症狀。周宗翰指出，春季氣候忽冷忽熱，也可能影響內分泌穩定，進一步干擾月經週期。

在調養方面，中醫強調「健脾祛濕、疏肝理氣、調經止帶」。飲食上建議減少甜食、冰品及油膩食物，以免助濕生痰，可適度攝取薏仁、紅豆、山藥、茯苓等健脾祛濕食材，並搭配生薑、紅棗促進氣血循環。

生活習慣上，應避免久坐與熬夜，維持規律運動，如快走、瑜伽或伸展，有助氣血流通與骨盆腔循環。長時間久坐的上班族女性，應適時起身活動，避免濕氣滯留於下焦。

此外，情緒調節亦為關鍵。中醫認為「肝主疏泄」，壓力若未適當釋放，易導致肝氣鬱結，影響婦科功能。建議可透過深呼吸、冥想或戶外踏青等方式調節情緒，順應春季生發之氣。

針對已有明顯症狀者，中醫可依體質辨證施治，如濕熱型白帶可透過清熱利濕調理，氣滯血瘀型經痛則以活血化瘀、疏肝解鬱為主，並可搭配針灸、艾灸刺激關元、三陰交、子宮穴等穴位，改善骨盆腔血流與內分泌調節。

周宗翰提醒，清明是體質調整的重要節點，若能及早調養，有助改善婦科不適，並維持長期生殖健康；特別是準備懷孕或有經期困擾的女性，若症狀持續，應尋求專業中醫師評估與治療。

刺激關元穴，有助於調節內分泌與改善骨盆腔血流。（資料照）

刺激三陰交穴，有助於調節內分泌與改善骨盆腔血流。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法