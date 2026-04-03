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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

孩子睡滿8小時上課還打瞌睡 醫：恐睡眠呼吸中止症

2026/04/03 10:14

振興醫院精神科醫師黃茂軒提醒，部分孩子的專注力差，恐是「睡不好」造成。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

振興醫院精神科醫師黃茂軒提醒，部分孩子的專注力差，恐是「睡不好」造成。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕明（4）天就是兒童節，不少家長關心孩子的學習與發展，但當孩子上課不專心、容易分心時，許多家長第一時間會懷疑是「注意力不足過動症（ADHD）」。醫師提醒，其實部分孩子的專注力問題，可能與「睡不好」有關，若忽略睡眠品質，恐怕找錯原因、延誤治療。

振興醫院精神科醫師黃茂軒表示，門診中常見家長焦急詢問孩子是否罹患ADHD，但臨床觀察發現，有些孩子即使規律作息、睡滿7至8小時，白天仍精神不濟、甚至上課打瞌睡，關鍵問題往往出在睡眠品質，而非單純注意力障礙。

他分享一名國小3年級男童案例，因專注力差、課業拖延被診斷為ADHD，並接受藥物治療長達1年，雖略有改善，但仍時好時壞，且白天持續疲倦。進一步問診發現孩子睡覺會打鼾、張口呼吸，安排睡眠檢查後，確診為「阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）」，主因為扁桃腺與腺樣體肥大。經手術治療後，孩子睡眠品質改善，白天精神與專注力也明顯提升。

黃茂軒指出，兒童OSA最常見原因為扁桃腺與腺樣體肥大，通常在3至7歲最明顯。與成人不同，兒童OSA不一定以嗜睡表現，夜間可能出現打鼾、呼吸中止、睡眠不安穩；白天則可能表現為過動、注意力不集中、情緒不穩或學習退步，容易被誤認為ADHD。

醫學研究也顯示，OSA與ADHD之間具有一定關聯。睡眠中反覆缺氧與微覺醒，會讓睡眠片段化，大腦無法充分休息，進而影響白天的專注力與情緒表現。因此，有些孩子可能同時有ADHD與OSA，也有些則是單純睡眠問題「偽裝」成ADHD，需透過專業評估加以區分。

目前對於因扁桃腺或腺樣體肥大引起的OSA，第一線治療多為手術切除。研究指出，手術後約7至8成孩子症狀可明顯改善，部分孩子的注意力與行為問題也會隨之提升，甚至有超過7成合併扁桃腺肥大的ADHD兒童，在手術後症狀明顯改善。

黃茂軒提醒，當孩子出現專注力問題時，家長除了關注學習與行為，也應留意是否有打鼾、張口呼吸或白天精神不佳等情況，必要時可透過睡眠檢查進一步評估。透過精神科、耳鼻喉科與睡眠醫學團隊的整合診療，不僅能改善睡眠，也有助提升孩子的學習表現與身心發展。

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