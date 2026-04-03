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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

頭暈、黑矇小心 頸動脈狹窄恐中風

2026/04/03 10:05

陳奕安醫師指出，頸動脈狹窄是導致缺血性中風的重要原因之一。（南投醫院提供）

陳奕安醫師指出，頸動脈狹窄是導致缺血性中風的重要原因之一。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投一位50歲林先生近日因不時感到頭暈、左邊手腳麻，前往衛福部南投醫院看診，經安排頸動脈超音波檢查，發現內頸動脈狹窄，透過內頸動脈血管成形術（氣球擴張合併支架置放）成功改善腦部血流，患者術後恢復良好，已康復出院。

南投醫院指出，這位林姓患者到院時經神經內科醫師鄭耕兆進行電腦斷層檢查，未發現明顯中風跡象，但基於臨床警覺，進一步安排頸動脈超音波檢查，結果發現內頸動脈已有狹窄情形，隨即收治住院觀察，並轉介神經外科陳奕安醫師，進行內頸動脈血管成形術。此項手術，阻塞達60%以上已有症狀，或阻塞達80%即可健保給付。

陳奕安醫師指出，頸動脈狹窄是導致缺血性中風的重要原因之一，早期症狀常不明顯，或僅表現為短暫性頭暈、單側肢體麻木、甚至視力短暫變黑（黑矇）等，容易被民眾忽視。一旦血流受阻，可能造成腦部長期缺血，進而增加中風風險。而這類的病人術後需長期服用抗血小板的藥物，以預防血管再次阻塞，並須配合定期追蹤檢查，確保血管通暢。

陳奕安提醒，患有高血壓、高血糖、高血脂等「三高」慢性病族群，以及有抽菸習慣或曾接受頭頸部放射治療的癌症病友，皆屬頸動脈狹窄的高風險族群，像林先生本身就是高血脂患者，更應特別留意相關症狀，一旦出現頭暈、肢體麻木或短暫視力異常等警訊，應儘速就醫檢查，把握治療時機，以降低中風發生機率。

頸動脈電腦斷層影像圖，圈起處為血管狹窄處。（南投醫院提供）

頸動脈電腦斷層影像圖，圈起處為血管狹窄處。（南投醫院提供）

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