健康網》喝水防中風 夜尿不停歇！醫提醒白天多喝水

很多人為了養生在睡前猛灌水，結果反而搞出嚴重的夜尿問題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，不少人認為，睡前喝一杯水可以預防中風跟心肌梗塞，結果喝完的下場，就是半夜爬起來尿尿兩三次，隔天早上黑眼圈超深，精神差到不行。

江佩璋表示，很多人為了養生在睡前猛灌水，結果反而搞出嚴重的夜尿問題。其實，預防血栓跟一夜好眠，是可以同時兼顧的。

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怎麼抓「最後一杯水」的黃金時間？江佩璋表示，水分喝下肚後，大約需要1到2個小時，才會代謝成尿液進入膀胱。如果你在準備躺平前才灌下一大杯水，這杯水就會在你熟睡時抵達膀胱，把你強行叫醒。真正健康的喝水法，是把一天的水分「大部分在白天」喝完，讓身體在活動時自然代謝。

江佩璋建議：

1. 睡前兩小時停水：將「最後一杯水」的時間，設定在睡前 2 小時喝完。

2. 睡前只潤喉：如果躺在床上覺得口乾，用「漱口」或喝一小口水潤喉就好。

3. 白天分段補足：不要白天不喝水，晚上才來狂補進度，膀胱會吃不消。

江佩璋表示，「睡前喝水是養生，睡前灌水是折磨膀胱。」

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