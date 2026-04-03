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健康網》上腹悶痛 醫談「胃脹氣」調整8法
〔健康頻道／綜合報導〕你曾在飯後感覺脹氣，或是吃一點點就飽了嗎？大腸直腸外科醫師何建霖在粉專「何建霖醫師 痔瘡/無痛大腸鏡胃鏡/大腸癌篩檢」表示，「胃脹氣」是很多人困擾的問題。很多人苦於上腹悶痛、飯後脹氣、吃一點點就飽了，或是上腹有灼熱感。
何建霖表示，胃脹氣是「功能性消化不良」（Functional dyspepsia），全球盛行率約10至20%，亞洲約為8至12%。好發族群為20至50歲，女性稍多於男性，壓力大或容易焦慮者較易發生。原因是胃排空變慢、胃放鬆功能變差、腸胃神經異常敏感、曾感染幽門螺旋桿菌，或受壓力與情緒影響。
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何建霖提出建議的調整方式。
1. 建議少量多餐。
2. 飲食避開高油、咖啡因、辛辣食物、碳酸飲料。
3. 難治患者考慮避開洋蔥、柑橘類、豆類及高FODMAP食物。
4. 飯後散步，促進胃排空。
5. 藥物治療：可使用制酸劑、促進胃排空或調整腸腦軸的藥物（TCA、SSRI）。
6. 診斷及治療幽門桿菌。
7. 心理治療。
8. 中醫治療。
何建霖表示，反覆發作的腸胃問題真的相當困擾，有時無法速效痊癒，需要較長的時間細心調理。
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