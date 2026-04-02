限塑危機！自備容器別亂買 保養錯誤恐把細菌吃下肚

化學署署長蔡孟裕說，環境部鼓勵大家循環使用購物袋、自備環保杯。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期中東戰事持續，影響國際石化原料供應，台灣出現塑膠製品供應緊縮情況，許多店家不再提供塑膠袋。衛福部食藥署長姜至剛提醒，民眾可藉此機會改用自備食品容器，但選購時務必把握「讀、洗、換」三原則，以確保食品衛生安全。

化學署署長蔡孟裕說，隨著現代化生活節奏加快，全球每年有超過1,100萬噸塑膠流入海洋，一次性餐具與包裝容器的使用量大幅增加，恐造成環境負擔，環境部自 2002 年起推動限塑政策，目標是建立綠色消費及循環經濟，並提倡「袋袋箱傳」，鼓勵大家循環使用購物袋、自備環保杯。

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蔡孟裕指出，目前已擴大限塑管制對象，包含百貨、量販店及連鎖便利商店等不得免費提供塑膠袋，並逐步禁用塑膠吸管與飲料杯，從源頭減量，減少塑膠的廢棄物，透過落實「自備、重複、少用」，保護環境及我們的下一代。

姜至剛則提醒，民眾常見自備的食品容器具材質包括塑膠、不鏽鋼及玻璃等，各類材質於耐熱性及使用方式上有所差異。因此提醒，重複使用之食品容器具，使用時應把握「讀、洗、換」三原則，以確保食品衛生安全。

一、 仔細閱讀：詳細閱讀產品標示或說明，並依指示正確使用及清洗。如欲使用塑膠材質之食品容器具盛裝熱食，要特別注意該塑膠容器具之耐熱溫度。

二、 澈底洗淨：食品容器具初次使用及每次用畢後，使用食品用洗潔劑搭配軟質海綿清洗。避免使用鋼刷，以免造成微細刮痕成為細菌滋生的溫床。

三、 定期汰換：若容器表面出現嚴重刮傷、變形、塗層剝落或霧化情形，建議汰換，以確保食品衛生安全。

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