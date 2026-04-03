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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》寶寶哭聲有暗號 新手爸媽必學判讀技巧

2026/04/03 10:56

寶寶哭泣時，新手爸媽不妨透過觀察哭聲與行為判斷原因，並搭配「細心、耐心、安心」3原則，有效安撫情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

寶寶哭泣時，新手爸媽不妨透過觀察哭聲與行為判斷原因，並搭配「細心、耐心、安心」3原則，有效安撫情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寶寶肚子餓、想要被安撫、想睡覺時，會從哭泣反應，新手媽媽能分辨出來嗎？國健署孕產兒關懷網站衛教資料提醒，透過觀察哭聲與行為判斷原因，並搭配「細心、耐心、安心」3原則，有效安撫情緒、提升照護品質。

孕產兒關懷網站衛教資料表示，約在寶寶3個月大之後，寶寶會開始因為不同狀況而哭，像是肚子餓、想要被安撫、想睡覺、尿布濕等。不同需求，哭聲也有所差異，例如，肚子餓時哭聲節奏起伏並伴隨吸吮動作；尿布濕則多為持續大聲哭鬧並出現躁動，會有蹬腳的動作出現；想睡時則常揉眼、打哈欠並間歇哭泣。

此外，當寶寶的眼睛緊緊注視著照顧者，發出讓人憐惜的哭聲，代表想被安撫。排除掉以上的需求後，寶寶依然哭鬧，就要懷疑是不是身體不舒服。

孕產兒關懷網站提醒，不建議讓寶寶長時間哭泣超過10分鐘，以免影響生理與情緒發展。安撫時應避免劇烈搖晃，可透過輕聲說話、抱抱或播放音樂等方式，幫助寶寶穩定情緒。

在照顧的做法上，則建議家長掌握「3心原則」：首先是「細心」觀察寶寶哭聲與行為變化；其次是「耐心」安撫，即使一時找不到原因也不要焦慮；最後是「安心」陪伴，透過擁抱與接觸，讓寶寶感受到安全感。

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