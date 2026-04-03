健康網》水煮蛋乾到吞不下！ 專家教1招 蛋黃綿密又滑順

不少人都有蛋白吃起來Q彈，蛋黃卻乾到噎喉嚨的困擾。營養師曾建銘表示，只要掌握溫度與時間，就能輕鬆煮出濕潤綿密、好吞嚥的完美水煮蛋；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕水煮蛋是補充高蛋白、日常飲食控制方便又健康的食物之一，但不少人都有蛋白吃起來Q彈，蛋黃卻乾到噎喉嚨的困擾。營養師曾建銘表示，其實問題不在雞蛋本身，只要掌握溫度與時間2技巧，以及煮好立刻泡冰水小秘訣，就能輕鬆煮出濕潤綿密、好吞嚥，而且又不流失營養的完美水煮蛋。

輕鬆煮蛋2方式：泡冰水是關鍵

愛吃水煮蛋，卻又困擾蛋黃吃起來又乾又噎難吞下，甚至長輩們入口也怕噎。對此，曾建銘於臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享零失敗煮蛋技巧，無論使用瓦斯爐或電鍋，都能輕鬆料理出綿密滑順的蛋黃，營養不流失又好吃。

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​●瓦斯爐派：精準控時

雞蛋先退冰10分鐘，避免溫差大導致下鍋破裂。水滾後放入雞蛋，可加一小匙鹽或白醋幫助蛋白凝固，轉中小火。黃金烹煮時間是8-9分鐘，這時候的蛋黃是完美的膏狀，不乾噎又滑順。關鍵在於時間一到立刻撈起「泡冰水」，熱脹冷縮不僅讓蛋殼超好剝，還能截斷熱源，防止餘溫讓蛋黃變粉。

​●電鍋派：懶人必備紙巾法

使用特定電鍋，底部鋪上2張「完全沾濕」的廚房紙巾。放入雞蛋，按下開關。開關跳起後，同樣須「立刻取出泡冰水」，免顧火也能煮出濕潤好吃的白煮蛋。

​蛋黃過乾3缺點

​曾建銘說，蛋黃別煮太乾的原因，包括：

​1.長輩吞嚥更安全：煮過頭的粉狀蛋黃容易吸乾口腔水分，對唾液分泌變少或牙口不好的長輩來說，是很容易引起嗆咳的隱形地雷。維持膏狀口感，長輩吃得安全，蛋白質補充也更順利。

2.營養吸收最大化：剛好熟的雞蛋，蛋白質吸收率高達90%以上，不僅好消化，也不會增加腸胃負擔。

3.拒絕灰綠色光環：煮太久會破壞維生素B群等怕熱營養素，還會讓蛋白的硫化氫與蛋黃的鐵質結合成硫化亞鐵，降低雞蛋裡鐵質吸收率。

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