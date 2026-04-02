健康網》台灣女婿吳鳳揭憂鬱低谷 衛福部推免費心理諮商資源

藝人吳鳳透露，自己曾因工作與生活壓力罹患憂鬱症。（圖取自臉書：吳鳳 Rifat）

〔健康頻道／綜合報導〕身為台灣女婿的藝人吳鳳透露，自己剛來台發展時，曾因工作與生活壓力罹患憂鬱症，感嘆「不論在哪裡生活都不容易」。根據衛福部衛教資料表示，國人常見精神疾患以憂鬱與焦慮為主，30至45歲為高盛行族群，考量青壯年壓力不易傾訴，目前提供15至45歲民眾每人3次免費心理諮商資源，鼓勵及早求助。

藝人吳鳳回憶2006年剛下飛機，口袋裡只帶著1千元美金（約3萬2千元台幣），就開始過日子。當時他拍一些影片只拿幾百塊，也曾被拒絕好幾次，因為憂鬱症加上恐慌症發作，跑急診逾20多次，因此也提醒外界別只看表面評斷他人。

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衛福部衛教資料表示，研究顯示，國人常見精神疾患包括憂鬱、焦慮等，以30-45歲人口群盛行率最高，近十年（民國99-109年）的統計盛行率更高達25-27%，也就是每4人中即有1人有心理困擾。為此推動「年輕族群心理健康支持方案」，獲得廣大迴響。因此，擴大此方案適用年齡至15-45歲，以符合青壯世代的心理健康需求，每人3次免費心理諮商。

衛福部說明，31-45歲青壯世代也正步入「三明治族群」，研究指出「經濟負擔」、「角色衝突與緊張」及「工作狀態」等，常為三明治族群心理耗損的來源。因此，青壯世代的三明治族群約525萬人，其心理健康，亟須社會關注。

衛福部心理健康司網站表示，「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」提供每人3次心理諮商費用（限個別諮商），提供服務之機構（下稱合作機構），可於本方案官網（網址：https://sps.mohw.gov.tw/mhs）查詢。年滿15歲至45歲有心理諮商需求者，只要攜帶身分證明文件，皆可使用本方案。

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