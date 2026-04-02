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一張車票20年 爸爸帶自閉兒看見整個台灣

2026/04/02 17:44

旻輝由爸爸騎車上山下海，四處兜風。（記者蔡淑媛攝）

旻輝由爸爸騎車上山下海，四處兜風。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕4月2日為「世界自閉症關懷日」，喚起社會對自閉症族群的關注，台中自閉症青年旻輝，從小確診後，在父陪伴下以旅行開啟學習之路，騎著機車戴他四處兜風、坐火車南北走遍各風景，走出屬於自己的人生節奏。

26歲的旻輝在3個月大即出現發展異狀，從小不理人、常坐立不安，坐著晃動、總是跑跳不停，歷經4年求醫，5歲時確診有自閉症，父親未放棄，觀察孩子對火車產生興趣後，開始帶他走出家門，從台中火車站出發，展開長達20年的旅行生活。

父子倆走遍全台，從新竹、台北到花東各地，旻輝展現過人記憶力，不僅記得去過的景點，還能背誦火車車次與站名，旻輝爸爸表示，不期待孩子學業成績，只希望他快樂成長，「多看看世界」，讓生活裡有美好的回憶、有漂亮的風景。

旻輝擁有超凡記憶力，記得生活中所有細微的片段，每晚的天氣預報、去過的地方、吃過的在地小吃，在愛心家園裡，只要電視播出那些熟悉的景點，他總會驕傲地說「我去過！」接著化身旅人，認真地介紹起來。

旻輝新希望是畫一張家附近的社區地圖，介紹路口的無名豆花、阿彬爌肉飯；旻輝爸爸說家族中沒有人有自閉症，剛開始有點無所適從，但旻輝阿嬤點醒他「這孩子這輩子，就是來跟著你們的」轉念後也慢慢明白，因為人生有苦也有樂，兒子就是老天送來的最美好的禮物。

瑪利亞基金會愛心家園服務早療學童50人，其中約有25%有自閉症特質，常見特質專注度不足、社交障礙、固著行為等問題，瑪利亞提供自閉症者一條龍的服務，從早期療育、復健治療、就業輔導全方位的協助，以跨專業的醫療復健團隊模式，支持自閉症家庭。

瑪利亞表示，自閉症時常伴隨專注度不足、社交障礙、固著行為等問題，自閉症孩子對「可預期的生活」較有安全感，建議家長建立結構化的生活型態，例如固定起床、吃飯、學習與睡眠時間，也可將行程表搭配圖卡或視覺化引導，幫助孩子理解每天的流程。

針對專注度不足的問題，建議主要照顧者簡化指令，一次做好一件事，簡單、明確的指令能幫助孩子更容易理解與執行，例如「先收玩具」，完成後再說「去洗手」，當孩子完成任務或出現良好行為時，立即給予稱讚或小獎勵，善用正向回饋，增強學習動機，只要掌握正確的方法與觀念，就能幫助孩子更穩定地成長。

旻輝在父母陪伴下以旅行開啟學習之路。（旻輝父親提供）

旻輝在父母陪伴下以旅行開啟學習之路。（旻輝父親提供）

旻輝喜歡坐火車、看火車，能背誦火車車次與站名。（旻輝父親提供）

旻輝喜歡坐火車、看火車，能背誦火車車次與站名。（旻輝父親提供）

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