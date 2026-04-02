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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

H7流感「5要6不」防疫守則一次看 醫：注意眼睛症狀

2026/04/02 17:07

疾管署副署長曾淑慧提醒民眾，在日常生活中應落實「5要6不」防疫原則。（記者陳志曲攝）

疾管署副署長曾淑慧提醒民眾，在日常生活中應落實「5要6不」防疫原則。（記者陳志曲攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣出現首例本土「H7亞型新型A型流感」，個案為彰化70多歲鴨農，病況已改善。疾管署指出疫情暫無擴散疑慮，但提醒高風險族群需加強防護，作業時配戴口罩手套並落實清消。若出現發燒或眼部不適應速就醫，並告知接觸史，民眾應避免接觸禽鳥、落實熟食與勤洗手，遵守「5要6不」可降低感染風險。

新型A型流感多屬動物傳人，尤其與禽鳥接觸密切的族群風險較高。防疫醫師林詠青說明，H7亞型病毒除常見的發燒、咳嗽等呼吸道症狀外，也可能出現結膜炎，甚至引發嚴重肺炎，不可輕忽。

針對高風險族群，林詠青提醒，禽畜養殖或相關從業人員應落實個人防護措施，包括工作時配戴口罩、手套及膠鞋，並在作業結束後確實清潔消毒。此外，建議定期接種季節性流感疫苗，以降低感染後重症風險。一旦出現發燒、咳嗽或眼睛不適等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師自身職業及動物接觸史，有助於及早診斷與治療。

疾管署副署長曾淑慧提醒民眾，在日常生活中應落實「5要6不」防疫原則。「5要」包括食用肉類及蛋類應徹底煮熟、勤洗手、出現症狀時戴口罩就醫並告知接觸史、與禽畜長期接觸者應接種疫苗，以及維持均衡飲食與規律運動；「6不」則為不生食禽鳥製品、不購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不隨意棄置禽畜、不混養不同禽種，以及避免出入空氣不流通或人潮擁擠場所。

曾淑慧強調，透過良好個人衛生習慣與正確防護措施，可大幅降低感染風險。尤其在禽流感病毒仍持續於動物間流行的情況下，提升警覺、及早就醫與通報，是守住防疫防線的關鍵。

預防新A流，禽畜業者防護須留心。（疾管署提供）

預防新A流，禽畜業者防護須留心。（疾管署提供）

新A流「5要6不」防疫守則。（疾管署提供）

新A流「5要6不」防疫守則。（疾管署提供）

台灣出現首例本土「H7亞型新型A型流感」。疾管署表示無擴散疑慮。圖為疾管署長羅一鈞。（記者陳志曲攝）

台灣出現首例本土「H7亞型新型A型流感」。疾管署表示無擴散疑慮。圖為疾管署長羅一鈞。（記者陳志曲攝）

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