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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》勃起不穩！3成的男性有感 醫揭恐藏代謝異常警訊

2026/04/02 21:07

專家表示，勃起狀況不如以前不只是性問題，可能是血管與代謝異常的早期警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，勃起狀況不如以前不只是性問題，可能是血管與代謝異常的早期警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕男性如果勃起狀況不如以前，可能是身體發出的警訊。研究顯示，大約3成的男性，在中年階段可能會遇到勃起功能變得不穩定的情形。泌尿科醫師張英傑指出，這類變化往往不只是親密關係問題，更可能是荷爾蒙、壓力、血管功能與代謝異常的早期徵兆，及早就醫評估，才能降低潛在健康風險。

張英傑於「臉書專頁」發文分享，不少男性在40歲後，會慢慢注意到一些變化。像是早上醒來，少了過去很自然會出現的反應；或是在親密時刻，發現狀態沒有以前穩定。他分析原因通常不是單一因素：

●男性荷爾蒙（睪固酮）隨年齡下降
●長期熬夜、壓力大
●運動量不足、生活作息不規律

張英傑表示，睪固酮除了和性慾有關，也影響體力、情緒穩定度與整體活力。當它逐漸下降，性功能表現自然可能跟著改變。

很多人不知道，勃起功能的改變，常常是身體最早出現的警訊之一。張英傑說明，勃起需要良好的血管彈性與血液循環，當血管功能開始出問題，性功能往往會先反映出來。這也是為何勃起功能異常，常被視為全身健康的「早期警報」。

他還提及，臨床上，許多患者在檢查勃起功能時，才發現潛藏的慢性疾病，如糖尿病、代謝症候群，甚至心血管疾病。若未及早處理，可能進一步增加心臟病或中風風險。

張英傑總結，勃起功能障礙，不是意志力問題，也不是單純老化。它像身體亮起的一盞提醒燈，提醒民眾該停下來，進一步查看整體健康狀況。

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