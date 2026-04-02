國內本土首例「禽傳人」H7新型流感！彰化7旬鴨農染疫 匡列33名接觸者

疾管署發言人曾淑慧（左起）、農業部防疫署副署長傅學理、疾管署署長羅一鈞與疾管署醫師林詠青舉行記者會，針對國內檢出首例本土H7新型A型流感病例進行說明。（記者陳志曲攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣出現首例本土「H7亞型新型A型流感」個案，為住在彰化的70多歲鴨農。疾管署表示，該名個案從事禽類養殖工作，具多項慢性病史，經治療後病況已改善，目前仍於隔離病房持續觀察。專家初步研判屬偶發禽傳人事件，整體風險可控，暫無擴散疑慮。

疾管署公布首例本土H7流感病例，強調疫情可控。（疾管署提供）

疾管署防疫醫師林詠青指出，個案為住在彰化的70多歲鴨農，本身患有糖尿病、高血壓等慢性病，長期從事禽類養殖，於3月20日出現流鼻水、咳嗽及全身痠痛等類似流感症狀，2天後因發燒就醫並收治住院，胸部X光顯示已有肺炎。

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國內首例H7新型A型流感病例病毒分析。（疾管署提供）

由於常見肺炎病原檢驗結果皆為陰性，加上患者具禽類接觸史，臨床醫師提高警覺通報新型A型流感，並給予抗病毒藥物治療。經進一步實驗室檢驗及基因定序，確認感染為A型H7流感病毒。個案住院約10多天後，症狀逐漸改善，目前仍住在負壓隔離病房治療中，將於4月6日進行監測健康管理。

衛生與農政單位啟動跨部會防疫合作機制。（疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧指出，在疫情調查方面，疾管署與農政單位啟動跨部會合作機制，進行「防疫一體」聯合應變。衛生單位已針對個案住家、工作場所及就醫醫院進行疫調，掌握33名接觸者並進行健康監測，其中6名家人完成採檢，結果均為陰性；另評估3人風險較高，已給予預防性投藥。

農政單位同步對相關禽場進行移動管制與採檢，目前動物檢驗結果亦為陰性。為釐清可能感染來源，專家會議建議擴大周邊禽場採檢，並與野鳥協會合作，針對周遭野鳥排遺進行監測，後續也將比對病毒基因序列，進一步掌握病毒來源。

曾淑慧表示，國內出現首例本土個案後，衛生與農政單位已即刻動員，除加強人類與動物監測外，也針對高風險族群加強防護措施宣導，包括禽畜業者須落實個人防護。疾管署也已聯繫養鴨協會，將提供約4萬至5萬片口罩給從業人員使用。

疾管署長羅一鈞指出，該病毒屬於歐亞譜系，與國內長期在野鳥（以雁鴨科為主）監測到的病毒相近，但與過去中國流行的H7N9不同，屬低病原性禽流感病毒。

羅一鈞說明，依目前流行病學與基因分析結果，病毒未出現增加人傳人能力的關鍵突變，仍屬一般禽源病毒，加上個案家人未出現症狀、禽場檢驗為陰性，整體評估疫情風險可控，暫無擴大跡象。不過，為審慎起見，仍將持續追蹤接觸者健康狀況，並進一步釐清感染源，同時啟動人畜共通傳染病風險評估機制。疾管署也依據國際衛生條例（IHR）通報世界衛生組織，以利國際間疫情掌握與合作。

回顧過去監測資料，我國自2014年將新型A型流感列為第五類法定傳染病以來，共累計5例零星個案，多為境外移入或不同亞型感染，包括H7N9與H1N2v等。本次為首例本土H7感染病例。國際上，與此次病毒序列相近的人類案例僅見於2018年中國江蘇通報的H7N4病例，該案同樣屬禽源感染，未出現人傳人情形。

羅一鈞提醒，民眾平時應避免接觸禽鳥及其排泄物，禽畜從業人員務必落實個人防護，如出現發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫並主動告知接觸史。透過及早通報與防治，可有效降低疫情風險，守住防疫防線。

在感染源調查方面，防檢署副署長傅學理指出，儘管個案本身經營禽場，但該場採檢結果為陰性，且台灣家禽場自2019年後便未再檢出H7病毒。羅一鈞表示，個案所在地屬候鳥遷徙熱區，感染源極大機率來自野鳥環境汙染，不過該場並無蛋類輸出，請大眾對蛋品安全放心。傅學理補充，為求慎重，該場已實施移動管制，並將擴大對鄰近禽場進行採檢。

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