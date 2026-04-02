「一夜七次郎」6旬男夜夜尿7次 全因攝護腺肥大

夜晚睡到一半被尿意叫醒，是不少人共同的困擾。（圖由秀傳醫院提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕「一夜7次郎」要注意！夜晚睡到一半被尿意叫醒，是不少人共同的困擾。1名60歲男性，長期每晚需起床排尿，甚至多達7次，幾乎沒有一晚能完整睡眠，隨著時間拉長，不僅白天容易疲倦，工作表現也受到影響。經就醫檢查後發現，除了有攝護腺肥大，也合併血糖控制不佳，在接受藥物治療並配合生活調整後，症狀明顯改善，夜間排尿次數也隨之下降。

彰化秀傳醫院泌尿科主治醫師王志仁指出，半夜反覆起床上廁所，導致睡眠不連續，隔天精神不濟、專注力下降，許多人認為是「水喝太多」或「年紀大了」，但若夜尿長期發生，甚至每晚達2次以上，可能是身體發出的健康警訊。夜尿的成因常與慢性疾病相關，例如心血管疾病、腎功能不佳及糖尿病等；正常情況下，大腦在夜間會分泌「抗利尿激素」，幫助減少尿液生成，使人能維持整晚睡眠；但若分泌不足，夜間尿量增加，就容易導致反覆起床排尿。

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另外，有些患者同時有睡眠問題，例如睡眠呼吸中止症，特別是有嚴重打鼾習慣的族群，夜間反覆缺氧會影響體內荷爾蒙與排尿調節機制，進而增加夜尿發生的機率。

王志仁提醒，夜間頻尿反覆中斷睡眠會使身體無法充分休息，長期下來可能影響自律神經調節，並增加高血壓、心血管疾病甚至中風的風險。他強調，若長期出現夜間頻繁排尿，或合併頻尿、急尿、漏尿等症狀，應及早就醫檢查。透過正確診斷與適當治療，多數夜尿問題都能獲得改善，幫助民眾恢復穩定睡眠，進而提升整體健康與生活品質。

彰化秀傳醫院泌尿科主治醫師王志仁提醒，若長期出現夜間頻繁排尿，建議及早就醫檢查。（圖由秀傳醫院提供）

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