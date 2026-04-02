健康網》想遠離攝護腺肥大？網紅醫：7食物不該吃

網紅醫師蕾娜呼籲大男人們，重新審視自己每一口吃進的飲食，減少並遠離傷害攝護腺的食材。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕成年男子最憂心的，莫過於攝護腺肥大。在美國執業的網紅醫師蕾娜（Rena Malik），在擁有282萬訂閱的頻道說明飲食如何大幅影響攝護腺，特別是吃錯恐增加攝護腺肥大機率，以此呼籲大男人們，重新審視自己每一口吃進的飲食，減少並遠離傷害攝護腺的食材。該影片在短短2天內獲得7萬次觀看。

為什麼飲食會影響攝護腺？

研究指出，患有代謝症候群（高血壓、胰島素阻抗、高血糖、異常膽固醇與肥胖）的男性，診斷出具臨床意義攝護腺癌的機率高出 50% 至 70%。胰島素阻抗、高血壓與慢性發炎將影響攝護腺。

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胰島素阻抗： 長期高水平的胰島素就像是「生長訊號」，會促進細胞異常增生，甚至引發腫瘤。

高血壓： 血壓偏高的男性通常攝護腺體積較大，排尿症狀更嚴重，且患有侵略性攝護腺癌的比例也較高。

慢性發炎： 肥胖與代謝功能障礙會讓身體處於慢性低度發炎狀態，這會加速攝護腺肥大與癌症的進展。

建議減少攝取的食物與補給品

1. 油炸食物：油炸食物含有大量的飽和脂肪與反式脂肪。更危險的是餐廳重複加熱的「回鍋油」，其化學結構會改變，產生自由基與多環芳香烴等致癌物質。

2. 加工肉類與焦黑肉品：培根、熱狗、香腸等加工肉品含有硝酸鹽。當這些物質暴露於高溫或直接火烤（如烤焦的肉）時，會形成損壞 DNA 的致癌化合物。

3. 高脂乳製品：奶油與起司的攝取與攝護腺癌風險有輕微關聯，因為它們可能增加體內的「類胰島素生長因子」（IGF-1）。不過，優格與全脂牛奶在部分研究中反而具有保護作用，因此建議適量攝取即可。

4. 含糖飲料：汽水、能量飲料等液體糖分會導致血糖迅速飆升，強迫胰島素大量分泌。研究顯示，攝取高胰島素飲食的男性，患有致命性攝護腺癌的風險高出 22%。

5. 酒精：酒精是一種利尿劑，會讓尿量增加，進而惡化攝護腺肥大引起的頻尿與夜尿症狀。此外，飲酒量與癌症風險呈正相關。

6. 高鈉與超加工食品：過多的鹽分主要隱藏在包裝食品、罐頭與調味料中。高鈉飲食導致的高血壓，會顯著增加進階攝護腺癌的風險及確診後的死亡率。蕾娜提醒大家在超市購買食物需要檢查鈉含量，鈉容易在體內悄悄累積。

7. 高劑量鈣質補充等保健食品：歐美許多男性為了骨骼健康，會覺得要補充鈣片，但每天攝取超過 1500 至 2000 毫克 的鈣，可能會抑制維生素 D 的活化，而維生素 D 正是保護攝護腺細胞不異常增生的重要元素。

你可以這樣吃

蕾娜表示，調整飲食非常容易，且能產生顯著的正面影響；蕾娜建議採用兩種飲食建議：「植物性飲食」以蔬菜、水果等植物為主的飲食模式，可降低攝護腺癌惡化風險達 52%；「地中海飲食」這是目前醫學界公認最健康的飲食法，強調油脂品質與全食物攝取。同時，蕾娜更推薦下列食材。

番茄： 富含茄紅素，有助於預防攝護腺肥大。

十字花科蔬菜： 如青花菜、花椰菜，能改善代謝健康。

深海魚類： 提供 Omega-3 脂肪酸，對抗身體發炎。

成年男子最憂心的，莫過於攝護腺肥大。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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