健康網》春睏上身昏沉無力 醫：從飲食補充芽菜改善

春天氣溫回暖，不少人出現昏沉疲倦的「春睏」現象，吃芽菜有助改善。（資料照，記者吳亮儀攝）

〔健康頻道／綜合報導〕春天氣溫回暖、濕度上升，不少人出現昏沉疲倦的「春睏」現象。璽悅中醫診所院長羅珮琳指出，除了調整作息與活動量，從飲食著手也是關鍵，特別是富含維生素與抗氧化物的芽菜，有助提振精神、減輕疲勞感。

羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文分享，唐代孟浩然的詩作《春曉》的第一句「春眠不覺曉」，春日裡經常會貪睡不知不覺天已破曉，這就是「春睏」。「春睏」並非一種疾病，而是人體為了適應氣候變化所產生的調節反應。

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什麼是「春睏」？羅珮琳說明，春天氣溫回升、日照時間增長、空氣中溼度增加，這些原因造成大腦的血流量與氧氣供應會減少，高濕度會影響皮膚汗液蒸發，使人感到胸悶、頭重腳輕，進而產生疲倦、昏昏欲睡的感覺，稱為「春睏」。

靠芽菜對抗春睏

吃芽菜可改善春睏現象。羅珮琳表示，從中醫觀點，芽菜具有向上的生長之力，助升發陽氣，能幫助人體疏肝理氣，緩解「春睏」或情緒鬱悶。再者，從營養學來看，黃豆芽富含B1，有助於腦部神經能量代謝。另外，芽菜低熱量高纖維的特性適合春季輕食，能清腸通便，減輕冬天過度進補的脾胃負擔。

他還提到，中醫的觀點認為，春天要養肝，肝的主色為青色，所以春天要多吃綠色食物和芽菜，綠豆芽就有改善春睏和健腦的功效。另一篇系統性研究則是探討綠豆芽中的2種最重要的類黃酮，牡荊素與異牡荊素，這2種類黃酮具有保護中樞神經潛力。

羅珮琳接著說，研究指出牡荊素有良好的生物活性，可以穿透血腦屏障進入腦部，對人體的中樞神經系統發揮作用。這些成分能抑制造成細胞發炎的因子、減少神經元的凋亡，還能清除自由基，藉由降低腦部的氧化壓力，幫助腦部對抗老化的傷害。牡荊素在豆子時期含量較高，特別是在綠豆皮中，因此，吃綠豆必須連皮一起吃，才能攝取到最多的牡荊素來對抗腦部老化。

羅珮琳總結，春睏雖常見，可透過簡單飲食調整改善，將芽菜納入日常飲食，不僅能提振精神、促進代謝，也有助抗氧化與護腦。

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