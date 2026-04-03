健康網》孩子長高大補帖 中醫全方面建議：10點前就寢

中醫師王大元表示，很多家長會問：「為什麼我的孩子長不高？」除了遺傳基因的影響，其實後天的生活習慣也有可能。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕相信家長無不希望孩子能長得高，長得比其他同學高，與籃球選手、名模一樣高更好。王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示，很多家長會問：「為什麼我的孩子長不高？」除了遺傳基因的影響，其實後天的生活習慣也有可能；中醫體質調養更是扮演關鍵的角色。

中醫認為「腎主骨、脾為後天之本」，孩子要長高，不只是骨頭在長，氣血充足、脾胃吸收良好更加重要。像滑草、爬樓梯的活動，反覆上坡、滑行、起身，其實能夠刺激筋骨與氣血運行，對轉骨期的孩子來說，是非常自然、有效的成長因子。

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王大元表示，生長激素在晚上22點到凌晨2點，以及清晨5到7點會大量分泌。如果錯過這段時間，就等於錯過長高的黃金期，而影響生長激素最大的因素之一，就是「糖分」，許多孩子下課後來一杯全糖飲料（約60克糖，相當於15顆方糖），血糖迅速上升，會直接抑制生長激素分泌長達5小時。如果補習後或睡前又再攝取甜食或宵夜，會讓整個夜間的生長激素被抑制，長期下來，自然影響身高發展。

此外，夜晚同時也是褪黑激素的分泌高峰。當褪黑激素上升，身體進入深層睡眠，血糖下降能促進生長激素的分泌。因此，要讓孩子長高，關鍵其實是「睡得好」。建議晚上11點前入睡，並維持至少7-8小時睡眠。白天多曬太陽、規律運動，或攝取富含色胺酸的食物（如鮭魚、牛奶、雞胸肉），都有助於褪黑激素的生成。

王大元表示，多數孩子可以透過「補腎、健脾」來協助轉骨，評估後使用水藥或藥膳調理。同時，日常飲食中攝取足夠的蛋白質、鈣質與微量元素，如鮮奶、豆類、肉類與蔬菜，才是穩定成長的基礎。

王大元總結，把握轉骨期，少糖、早睡、多動、調體質，孩子才能真正長得高、長得穩，也長得健康。

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