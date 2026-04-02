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健康 > 抗老養生 > 運動復健

奇蹟復出！韌帶斷裂少女運動醫學助攻重返跑道奪雙金

2026/04/02 15:56

洪小妹在今年中小學聯運百米賽奪金。（圖由洪小妹提供）

洪小妹在今年中小學聯運百米賽奪金。（圖由洪小妹提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕在田徑場上，秒數的進步往往以百分之一秒計，但對彰化縣某高中田徑小將洪小妹而言，過去一年的跨越，是從「斷裂的韌帶」到「中小學聯運金牌」的奇蹟。在彰化基督教醫院骨科醫師王偉勛的精準手術，以及復健醫學部專業規畫下，洪小妹克服術後低潮，僅用7個月便重返巔峰，在今年彰化縣中小學聯合運動會百米短跑與400米接力勇奪雙金，用行動證明手術不是終點，而是重生的起點。

洪小妹國小時是班上跑得最慢的學生之一，卻因一股執著打動教練。國二起，長期高強度訓練讓她腳踝受傷不斷。國三全中運後，經核磁共振檢查，發現腳踝前距腓韌帶已完全斷裂。

彰基兒童骨科主任王偉勛講解腳踝韌帶斷裂與手術修復。（圖由彰基提供）

彰基兒童骨科主任王偉勛講解腳踝韌帶斷裂與手術修復。（圖由彰基提供）

彰基兒童骨科主任王偉勛指出，當時洪小妹的韌帶斷裂，如果不處理，未來不只是田徑生涯，日常生活的穩定度都會受影響。然而，術後兩週無法行走的痛苦，幾乎磨平洪小妹的自信，彰基復健醫學部團隊此時扮演關鍵推手。

彰基復健醫學部主任廖淑芬指出，競技運動員復健需精準量身打造計畫。（圖由彰基提供）

彰基復健醫學部主任廖淑芬指出，競技運動員復健需精準量身打造計畫。（圖由彰基提供）

彰基復健部主任廖淑芬以洪小妹的短跑專項說明，跑步推蹬地面時，髖、膝、踝需同時強力伸展，即「三關節伸展」，只要一個關節受損，動力鏈就會斷裂。針對洪小妹緊繃的下肢進行調整，量身打造復健計畫。今年1月彰化縣中小學聯運中，洪小妹勇奪百米短跑與400米接力雙料金牌。

洪小妹今天現身分享心聲說，「運動是我的興趣，跑步是我的生命」。術後那段日子很黑暗，但只要還能站上跑道，她就不會停止。手術並不會影響未來，關鍵是勇敢面對，如今，她腳踝上的傷疤已成為勳章，彰基運動醫學與復健團隊作為她賽場上最堅實的後盾、引領她的光。

彰基醫療團隊與洪小妹父女合影，共同見證跨科整合醫療讓運動員重返榮耀。（圖由彰基提供）

彰基醫療團隊與洪小妹父女合影，共同見證跨科整合醫療讓運動員重返榮耀。（圖由彰基提供）

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