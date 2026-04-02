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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台灣首例「H7流感」現蹤 疾管署研判為偶發禽傳人

2026/04/02 15:13

疾管署長羅一鈞指出，這起台灣首例「本土」H7流感病例，初步研判屬於偶發的禽傳人事件。（記者陳志曲攝）

疾管署長羅一鈞指出，這起台灣首例「本土」H7流感病例，初步研判屬於偶發的禽傳人事件。（記者陳志曲攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣出現首例本土H7流感個案，為中部年長男性，經治療已好轉。疾管署研判為偶發禽傳人事件，與過去H7N9疫情無關，已啟動跨部會調查感染源並強化防疫。

疾管署長羅一鈞指出，此次為台灣首例「本土」H7流感病例，初步研判屬於偶發的禽傳人事件，與過去2013年至2018年間中國大陸爆發的H7N9疫情，以及當時台灣出現的境外移入病例無關，民眾無須過度恐慌。

據了解，該名個案為中部一名年長男性，目前已接受住院治療，病況逐漸好轉。相關單位已啟動跨部會合作，由衛生與農政體系同步介入，針對可能感染來源，包括禽場與野鳥進行全面調查，並持續監測周邊環境與接觸者狀況。

他強調，面對新型流感病毒，已啟動「防疫一體」機制，結合人醫與獸醫專業，從源頭監控到臨床應變全面把關。後續疫情細節、感染途徑及防疫策略，將於下午記者會進一步對外說明。

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