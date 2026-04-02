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限塑危機！基層藥局喊「拿不到包材」 食藥署：將研議支持產業

2026/04/02 15:16

中東戰火使部分藥局反映無包材，食藥署表示會與經濟部合作，研議產業相關支持措施。（資料照）

中東戰火使部分藥局反映無包材，食藥署表示會與經濟部合作，研議產業相關支持措施。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕近期中東戰火持續延燒，影響石化原料供應，國內塑膠製品供貨緊縮，已有基層藥局反應買不到包材，即使靠庫存苦撐，也只能用到4月。衛福部食藥署長姜至剛說，據目前掌握的訊息，雖每個藥袋成本小漲0.8元，但應不至於無法取得包材，食藥署會與經濟部合作，研議產業相關支持措施。

因應石化原料供應波動，姜至剛說明，經濟部產業發展署評估我國每個月藥品、醫材所需塑膠約900公噸，相較於台灣整體塑膠產能來說，佔比並不高，後續也會優先將原料供應給藥品、醫材業者，衛福部也已盤點可能受影響的醫材與藥品包材，雖目前第一現場尚未通報有明顯短缺狀況。

姜至剛說，考量相關塑膠製品供應涉及塑膠製品供應商、塑料供應商、塑膠粒供應商等不同類型的業者，食藥署已建立「中東情勢影響西藥醫療器材供應通報專區」，作為藥品、醫材與相關塑膠原料短缺時的通報單一窗口。

此外，姜至剛表示，食藥署彙整資料後，會將需要協助的業者名單交給經濟部產業發展署，另食藥署也將確保相關塑膠供應商與藥廠、醫材廠溝通順暢。

姜至剛指出，對於塑膠相關製品價格上揚、影響藥品價格，食藥署協同健保署共同研議，可視情況動用行政院韌性特別預算撥補的200億健保安全準備金，支應給付調整，提供廠商適當的支持，確保民眾用藥不虞匱乏。

至於近期有基層藥局反應近期已經買不到包材一事，姜至剛回應，食藥署藥品組持續提供相關協助，據目前了解狀況，藥袋每個價格上漲約0.8元，但不至於「拿不到」，且就目前漲幅來說，在整體成本中的佔比仍相對較小。

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