健康網》嚴立婷曝增肌不簡單 營養師：熱量＋訓練缺一不可

藝人嚴立婷拼增肌，發現沒那麼簡單。（圖取自臉書：嚴立婷 Willson & Tina）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人嚴立婷拼增肌，真正開始執行後才發現沒那麼簡單。她在臉書大嘆「增肌真的比減脂難好多」！有關如何成功增肌，營養師廖欣儀曾在臉書建議，可以從攝取足夠熱量、高密度營養的食物與有效的運動等3管齊下，能有效增重或增肌。

嚴立婷希望成為小腹肌人，每週訓練4次，每天嚴格記錄所有飲食。現在還在照表操課的路上，她亦坦言，增肌真的比減脂難好多。

請繼續往下閱讀...

廖欣儀曾在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文分享長出好的肌肉的方法：

1.攝取足夠熱量

攝取大於自己TDEE（每日總消耗熱量） 300-500大卡的熱量。網路上有計算TDEE的計算機，可把自己的資料輸入後即可得到參考的TDEE。

2.高密度營養的食物

吃下去的東西體積小、但有足夠營養素為佳，選擇「高密度營養」的食物CP值才會高，以常喝的豆漿做例子，240cc的無糖豆漿為75大卡，如果在豆漿中加入20克堅果攪打成堅果豆漿，這樣共為204大卡，一樣的體積下可獲得高價值營養與熱量。

3.有效的運動

運動是增重/增肌不可或缺的一項。運動能提高食慾，肌肉吸收養分的能力會提高，在運動後補充營養食物如牛奶、豆漿、水煮蛋等可幫助肌肉合成，建議要做阻力訓練才有效果。運動後的休息也很重要，讓痠痛的肌肉有時間生長修復，才能長出好的肌肉。

4.推薦高密度營養素的好點心

增加熱量攝取是增重的第一步，請找尋適合自己方便補充點心的時間，養成吃點心的習慣可有效幫助增重，補充點心的時間點，如早起運動前、下午茶、運動後、晚餐後，每天多1-3個點心時間，則可增加不少熱量。以下推薦幾項適合的點心：

●早起運動前：芝麻牛奶。

●下午茶：堅果豆漿、酪梨+優格。

●運動後：三角飯糰+豆漿、茶葉蛋+牛奶。

●晚餐後：香蕉+綜合堅果。

相關新聞請見

增肌24天 嚴立婷認比減脂難好多

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法