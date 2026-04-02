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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

早期發現發展遲緩兒 新竹縣用「獎」推兒童篩檢

2026/04/02 14:11

為了讓有需要的孩子能早日啟動早療，新竹縣推出獎勵兒童篩檢的策略。（取自竹縣府官網）

為了讓有需要的孩子能早日啟動早療，新竹縣推出獎勵兒童篩檢的策略。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕為了早期發現發展遲緩兒，讓早療能更早啟動，新竹縣政府衛生局宣布即日起推出「兒童發展篩檢獎勵活動」，準備了100份2000元禮券，鎖定2020年以後陸續出生的0到6歲孩童，鼓勵為人父母者前往合約醫療院所進行兒童篩檢，完成的孩子就可參加摸彩，有機會贏得前述禮券。

縣府衛生局長殷東成說，有醫學研究0歲到6歲是幼兒大腦發展的關鍵階段，2歲前大腦更具高度可塑性，3歲以前接受早期療育的效果是3歲以後的10倍。

為了早期發現縣內的發展遲緩兒，所以他們推出「守護寶貝健康」兒童發展篩檢獎勵活動，鼓勵今年元旦以前設籍新竹縣的0歲到6歲，也就是2020年起陸續出生的孩童參加兒童篩檢。

這些孩童的家長只要持健保卡、兒童健康手冊到合約院所，就可以獲得免費評估，完成後把「手冊封面」跟蓋有戳章的「就醫憑證綠頁」照片，一起上傳到活動網頁就能參與抽獎。

殷東成說，部分發展異常在早期並不顯著，除了家長關心注意也需要幼兒專責醫師的專業篩檢，以確保孩子的健康發展，家長可利用全台45家聯合評估中心篩檢跟後續醫療服務。

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