健康網》2026最髒蔬果 首度談PFAS：影響免疫

美國環境組織公布最髒蔬果排名，PFAS首度被提及。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕《CNN》報導，美國環保組織環境工作組織公布2026年農產品農藥購物指南，最骯髒蔬果的部分，首次提到PFAS。報導提及，有超過6成入榜蔬果樣本，含有被稱為PFAS的「永久性化學物質」農藥，在農產品中檢出頻率最高的農藥，多為全氟烷基和多氟烷基物質。據了解，PFAS會在體內累積，影響甲狀腺代謝及免疫系統；不過食藥署請各界勿驚慌。

食藥署表示，全氟烷基化合物（PFASs）屬於內分泌干擾物質，可與甲狀腺激素、雌激素、瘦體素之受體結合，暴露於全氟烷基化合物與尿酸濃度升高呈正相關，同時也影響了甲狀腺代謝及免疫系統。

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食藥署表示，許多國家的調查報告指出，環境中確實可發現全氟烷基化合物的存在。全氟烷基化合物被使用於半導體之光刻和電鍍製程、紡織品、皮革、防水抗油塗料、地毯、B類消防泡沫、殺蟲劑等，經由相關產品製造或使用的過程中釋放至生活環境中，因此它廣泛散布在河水、海水、底泥、土壤、空氣、灰塵及食物中。

食藥署表示，依據食品藥物管理署對市售食品中全氟烷基化合物濃度的健康風險評估結果，我們的平均暴露劑量較低於參考劑量，屬於可接受的風險，尚不致於引起人體健康上的問題，惟有部分高暴露族群之暴露劑量較高，未來仍將持續關注。

食藥署表示，由於全氟烷基化合物可能來自環境之污染而進入食物鏈，導致食品中無法避免的微量含有，因此，民眾應該落實均衡飲食、多樣化攝取的良好習慣，並分散購買食物之來源，避免單一或大量攝食可能含較高濃度全氟烷基化合物的食品類別，例如：魚水產類、禽畜肉類。

另外，建議應儘量減少使用防油包材，或避免使用防油包材直接加熱、盛裝熱食，減少可能來自防油塗層中含氟化合物之遷移。

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