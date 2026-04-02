致死率達75％！「立百病毒」正式列法定傳染病 通報條件曝光

衛福部疾管署今也正式公告，將「立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）」納入第五類法定傳染病。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕致死率高達40%至75%的立百病毒前陣子在印度爆發，雖然傳染力低、不易大流行，不過我國已提前布局，強化通報、隔離與醫療整備，並提醒民眾避免接觸蝙蝠、食用受污染食物，降低感染風險。而衛福部疾管署今也正式公告，將「立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）」納入第五類法定傳染病，並同步公布病例定義與通報規範，要求醫師若發現疑似個案，須於24小時內通報，以強化疫情監測與應變能力。

疾管署副署長曾淑慧表示，立百病毒為人畜共通傳染病，最早於1998年在馬來西亞爆發，之後陸續在新加坡、菲律賓、孟加拉及印度出現疫情，全球累計已超過750例確診，致死率高達40%至75%，其中孟加拉與印度至今仍持續有病例發生。她強調，目前尚無核准的疫苗或特效藥，防疫重點在於及早發現與阻斷傳播。

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曾淑慧指出，考量國際疫情仍持續，且該病毒具高致死率與傳播風險，我國決定將其列為第五類法定傳染病，以利建立更完整的預警機制。一旦未來出現疑似或確診病例，政府可迅速動員資源，啟動跨部會防疫應變，降低對國人健康的威脅。

她進一步說明，立百病毒主要透過三大途徑傳播，包括未做好防護直接接觸病豬或其組織、食用遭果蝠尿液或唾液污染的食物（如生椰棗汁或水果），以及醫療照護或家人間密切接觸。由於病毒可透過飛沫與接觸傳播，醫療院所須採取嚴格的感染管制措施。

依疾管署訂定的通報定義，民眾若出現38度以上發燒，並合併神經症狀（如意識不清、抽搐）或呼吸道症狀（如咳嗽、呼吸急促），且在21天內有流行地區旅遊史或相關接觸史，即符合通報條件。醫師應優先將疑似個案收治於負壓隔離病房，並採檢鼻咽或咽喉檢體送驗。

曾淑慧指出，我國其實早在2000年就已建立立百病毒檢驗能力，並於2018年納入重點監測項目，至今尚無本土人類或動物確診案例。此次升級為法定傳染病，主要是提前部署，強化防疫韌性。

她也提醒醫界與民眾，前往東南亞或南亞等流行地區時，應避免接觸野生動物或食用未經處理的食物，特別是生椰棗汁；若出現疑似症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史，以利及早診斷與防治。

疾管署強調，透過此次納管與制度化監測，可提升整體防疫警覺與應變速度，確保在面對新興傳染病威脅時，能及早偵測、快速控制，守住國人健康防線。

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