精神也有影響！研究：壓力內化可能加速認知衰退

研究顯示，壓力內化可能會悄悄加速老年人的記憶力衰退。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，壓力內化可能會悄悄加速老年人的記憶力衰退。壓力內化是指，個體選擇吸收情緒壓力，而非表達或解決壓力。此研究發表在《阿茲海默症預防》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國羅格斯大學健康中心的研究團隊，為探討為何有些老年人的認知能力下降速度比其他老年人更快，重點關注60歲以上的華裔美國人。雖然他們在美國人口增長迅速，但在衰老和失智症研究領域很少受到關注。

請繼續往下閱讀...

研究團隊分析「華裔老年人口研究」（PINE）的數據，這是迄今為止規模最大的針對美國華裔老年人的社區研究。此資料集包含2011年至2017年間對居住在芝加哥地區的1500多名參與者進行的訪談記錄。

研究團隊考察了3個社會和行為因素，分別是壓力內化、鄰里或社區凝聚力、外部壓力緩解。分析結果顯示，壓力內化與記憶力衰退密切相關，其他因素與記憶力隨時間的變化沒有顯著關聯。

羅格斯大學的研究主要作者陳美玲 （Michelle Chen） 表示，壓力在老年人群體中可能不易被察覺，但它們對大腦衰老起到至關重要的作用。

研究團隊認為，文化期望可能起到一定作用。「模範少數族裔」的刻板印象將亞裔美國人描繪成普遍成功且堅韌不拔，這可能會使他們更難承認或尋求幫助以因應情緒困擾。對於年長移民來說，語言障礙、社會孤立以及適應不同文化環境的挑戰，可能會加劇這種壓力。

陳美玲強調，關於壓力的感受是可以改變的。研究團隊目標是讓此研究能為製定具有文化敏感性的減壓干預措施提供訊息，從而減輕老年人的壓力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法