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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》守護腸道的隱形盾牌 治療潰瘍性結腸炎新策略

2026/04/04 23:33

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

（Ulcerative colitis, UC）是一種慢性腸道發炎疾病，患者常常出現血便、腹痛與腸道屏障受損。研究顯示，這類疾病不只是免疫系統失控，還與腸道菌產生的代謝物有關。其中，一個叫做丁酸鹽（butyrate）的短鏈脂肪酸，正逐漸被視為腸道健康的重要守護者。但它究竟是如何發揮作用的呢？

研究團隊針對小鼠與細胞模型進行實驗，特別關注丁酸鹽與免疫細胞、上皮細胞之間的互動。他們利用「去除巨噬細胞」的實驗工具（clodronate liposomes），來測試丁酸鹽是否透過巨噬細胞調控腸道屏障功能。接著，進一步分析丁酸鹽是否能影響巨噬細胞的極化，並透過和類似腸道杯狀細胞的共培養系統，觀察丁酸鹽間接影響腸道黏液層的可能性。丁酸鹽能促使巨噬細胞往M2型抗發炎方向分化，並提高CD206與Arg1等基因的表現。這些丁酸鹽處理過的M2巨噬細胞，會進一步「幫助」腸道的杯狀細胞，讓它們分泌更多黏液蛋白 MUC2，並增加杯狀細胞的數量。這個過程需要WNT訊號與 ERK1/2 活化，否則效果會消失。在小鼠模型中，移植這些丁酸鹽誘導的M2巨噬細胞，也能幫助腸道在化學性腸炎（DSS 模型）後更快恢復黏液層。這項研究揭示了一個新的「免疫細胞－上皮細胞跨對話機制」：腸道菌產生的丁酸鹽，不只是直接營養來源，還能「教育」巨噬細胞成為抗發炎幫手，進而保護腸道黏液屏障。這讓我們理解到，微生物代謝物在維持腸道完整性與抗發炎上，有著核心的作用。

日常飲食中的膳食纖維，就是腸道菌製造丁酸鹽的原料。這意味著，多吃全穀、蔬菜、水果，不只是「幫助排便」，更能透過腸道菌發酵產生丁酸鹽，強化腸道屏障，降低腸炎風險。對於潰瘍性結腸炎患者，這也提供了一個潛在的新方向：未來治療也許不只是靠免疫抑制劑，而是能結合調控腸道菌與丁酸鹽代謝的策略。丁酸鹽在腸道中的角色，讓它成為潰瘍性結腸炎潛在的治療標靶。接下來，臨床試驗需要回答的問題是：應該透過益生菌、飲食、還是直接丁酸補充，才能最有效提高腸道中的丁酸濃度？如果答案揭曉，我們或許就能透過「養菌」和「養代謝物」雙管齊下，打造一個更堅韌的腸道防線。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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