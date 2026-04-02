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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

減脂硬戒手搖飲恐失控 營養師揭「禁果效應」4原則避胖

2026/04/02 13:33

營養師張宜婷指出，珍珠、布丁與椰果多屬精製澱粉，消化吸收速度快，易造成血糖波動，進而增加後續進食量；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

營養師張宜婷指出，珍珠、布丁與椰果多屬精製澱粉，消化吸收速度快，易造成血糖波動，進而增加後續進食量；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕減脂期間想喝手搖飲，卻被要求「一定要戒掉」？對此，Cofit總營養師張宜婷指出，體態管理若過度壓抑喜好食物，反而可能出現反效果，不僅更容易破戒，甚至引發報復性進食，導致熱量攝取增加，影響減脂成效。

張宜婷表示，在實務觀察中，不少減脂族群即使進行飲食控制，仍會對手搖飲產生渴望。若長期採取全面禁止策略，容易出現所謂「禁果效應」（Forbidden Fruit Effect），在壓力或疲勞情境下，對被限制食物的渴望反而更強烈，最終導致飲食失控。因此，關鍵不在「能不能喝」，而是建立可長期維持的選擇方式。

針對常見情境，她提出4項手搖飲攝取原則，供減脂族群及一般民眾參考。

●配料選擇須留意

珍珠、布丁與椰果多屬精製澱粉，消化吸收速度快，易造成血糖快速上升後再下降，當血糖波動過大時，大腦會較早出現飢餓訊號，進而增加後續進食量。若想兼顧口感與控制熱量，可優先選擇寒天、仙草、愛玉或奇亞籽等富含水溶性膳食纖維的配料，有助延緩胃排空與糖分吸收，使血糖較為穩定。

營養師張宜婷提醒，手搖飲不是不能喝，而是要懂得聰明置換。（圖／Cofit 我的專屬營養師提供）

營養師張宜婷提醒，手搖飲不是不能喝，而是要懂得聰明置換。（圖／Cofit 我的專屬營養師提供）

●果茶未必較健康

張宜婷指出，市售果茶的甜味常來自濃縮糖漿，而非完整水果，即便標榜真水果製作，為平衡酸度仍可能額外添加糖分。建議選擇時應確認是否以原型水果製作，並將糖度控制在半糖以下，以降低總糖攝取。

●須注意營養組成差異

她以中杯半糖珍珠奶茶為例，熱量約450大卡，但蛋白質含量通常不到10公克。若將基底改為鮮奶或豆漿，可提升蛋白質攝取與營養密度，有助延長飽足感。

她也提醒，成人每餐建議攝取約20公克以上蛋白質，若因工作忙碌以飲品取代一餐，更應留意蛋白質是否足夠。

●餐次需動態調整

若已將手搖飲作為一餐或下午茶，下一餐應增加蔬菜與全穀類比例，避免再搭配甜點或含糖飲料，可依「211餐盤」原則進行調整，補足當日未攝取的營養素。

張宜婷強調，影響體態與代謝健康的關鍵，在於整天的總攝取量與頻率，而非單一飲品。建立具彈性的飲食策略，透過適度調整與聰明選擇，反而更有助於長期維持減脂成果。

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