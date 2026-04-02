擺脫腮腺腫瘤長疤恐懼！單孔機械手臂精準切除 她術後兩週開心搭郵輪

高雄市53歲文小姐獻花感謝童綜合副院長蔡青劭（右）。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕童綜合醫院自去年率先引進達文西單孔SP機械手臂手術系統後，自2025年5月23日至今年3月31日止，單孔手術已累計完成421例，遠高於同期多孔手術的364例，顯示單孔機械手臂技術已廣泛應用於臨床。今日舉辦「再創新局!雙SP連袂服務、優質進階發表會」，多名患者現身分享手術經驗。

今日童綜合醫院董事長暨總院長童敏哲、院長歐宴泉帶領執行手術的8科醫護團隊共聚一堂，高雄市53歲文小姐罹患腮腺腫瘤逾10年，但因擔憂傳統手術恐於面部留下10多公分的長疤，所以一直對於進行手術治療卻步從高雄北上到童綜合找副院長蔡青劭診療，自費安排進行達文西單孔機器手臂腮腺腫瘤切除手術，精準切除腫瘤、妥善保留顏面神經，將疤痕完美隱藏於耳後，達到極佳的外觀保留效果，術後短短兩週便搭乘遊輪出國，術後也能正常從事有機蔬果種植。

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85歲的吳先生說，自己熱愛游泳維持體態，去年年底確診攝護腺癌，上個月進行單孔達文西機器手臂輔助攝護腺根除術，術後隔天即下床活動。吳先生表示，原本很擔心手術過程與結果，自費手術後真的覺得達文西單孔微創手術很安全，至手術後迄今都沒有感覺到明顯疼痛，還好有進行手術治療，現在才能重新獲得正常生活。

童綜合醫院舉辦「再創新局!雙SP連袂服務、優質進階發表會」，多名患者現身分享手術經驗。（記者張軒哲攝）

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